Più controlli e agenti a piedi: rafforzato il presidio della Polizia locale di Gallarate

Maggiore presenza nelle strade e controlli più capillari. La Polizia locale di Gallarate ha rafforzato l’attività del Reparto interventi sul territorio, con servizi mirati nelle diverse zone della città e il ritorno degli agenti appiedati nelle aree centrali e nei quartieri ritenuti più sensibili.

Sicurezza stradale al centro dei controlli

Una parte importante dell’attività è stata dedicata alla sicurezza sulle strade e al contrasto dei comportamenti più pericolosi alla guida. Nel periodo preso in esame sono state ritirate 16 patenti, in 14 casi per l’utilizzo del telefono cellulare durante la marcia. Gli agenti hanno inoltre rilevato 94 incidenti stradali, 31 dei quali con feriti.

12 sinistri hanno riguardato casi di fuga del conducente, con accertamenti avviati per risalire ai responsabili. Nell’ambito dei controlli sono stati inoltre effettuati 45 sequestri amministrativi di veicoli privi di assicurazione e 12 fermi amministrativi legati a ripetute omissioni della revisione, fermo fiscale o mancato utilizzo del casco. L’attività si è concentrata in particolare sulle violazioni che incidono maggiormente sulla sicurezza, come l’uso del cellulare alla guida e il mancato rispetto delle precedenze e degli attraversamenti pedonali.

Verifiche su monopattini ed e-bike

Proseguono anche i controlli sulla mobilità elettrica, con verifiche mirate sulla circolazione di monopattini e biciclette a pedalata assistita. La Polizia locale ha accertato 27 violazioni alla normativa che disciplina l’uso dei monopattini e cinque irregolarità relative a velocipedi a pedalata assistita rientranti nella categoria dei ciclomotori.

Le infrazioni più frequenti riguardano la circolazione in aree vietate, il trasporto non consentito di passeggeri, la marcia contromano e la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, in particolare nelle zone più frequentate della città e nelle aree vicine a scuole e spazi pedonali.

Presidio nei quartieri e controlli nella Ztl

Il rafforzamento della presenza sul territorio ha interessato anche la Zona a traffico limitato, con verifiche sugli accessi e sanzioni per i veicoli non autorizzati. Il ritorno degli agenti appiedati ha inoltre consentito un monitoraggio più diretto delle dinamiche urbane, favorendo interventi più tempestivi e una maggiore visibilità del personale sul territorio, elemento ritenuto importante anche dal punto di vista preventivo.

Decoro urbano e segnalazioni dei cittadini

Tra le attività svolte anche il controllo sul rispetto delle norme ambientali e sul decoro urbano. Sono state elevate 8 sanzioni per violazioni legate alla gestione dei rifiuti e sono stati gestiti complessivamente 90 esposti arrivati tramite posta elettronica certificata e canali istituzionali, segnalazioni che hanno riguardato diverse problematiche segnalate dai cittadini.

Interventi anche per la tutela degli animali

Gli agenti sono intervenuti inoltre in 17 occasioni per verifiche legate alla corretta detenzione degli animali e al rispetto del Regolamento di polizia urbana, in seguito a segnalazioni specifiche.

Individuato il conducente dopo l’investimento di un minore

Nel corso delle attività operative la Polizia locale è intervenuta anche per un investimento che ha coinvolto un minore sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo si era inizialmente allontanato senza fermarsi, ma grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti immediati il mezzo è stato rintracciato in breve tempo.

Il minore, soccorso dai sanitari, non ha riportato lesioni. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il commento dell’assessore alla Sicurezza

«Il rafforzamento del presidio territoriale e il ritorno degli agenti appiedati rappresentano una scelta precisa dell’amministrazione: più presenza visibile, più prevenzione e maggiore vicinanza ai cittadini – commenta Germano Dell’Igna-. I risultati operativi confermano l’impegno e la professionalità della nostra Polizia Locale, che quotidianamente svolge un’attività capillare di controllo e tutela della sicurezza urbana. A tutti gli operatori del Reparto Interventi sul Territorio il mio apprezzamento per il lavoro svolto al servizio della comunità».