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Saronno/Tradate

Principio di incendio all’ufficio postale di Uboldo, forse un corto circuito

L'allarme è stato lanciato verso le 16. In quel momento gli uffici erano chiusi al pubblico

Uboldo

Un principio di incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi all’ufficio postale di Uboldo. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando all’interno della struttura si è sviluppato un rogo che ha interessato alcuni locali.

Non si registrano feriti. Al momento dell’incendio, infatti, l’ufficio era chiuso al pubblico, circostanza che ha evitato conseguenze per persone.

L’ntervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che in breve hanno spento le fiamme. Presenti anche i carabinieri e i responsabili territoriali di Poste Italiane, per gli accertamenti del caso e la gestione della situazione.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi, limitando i danni agli ambienti interni dell’edificio.

Ipotesi cortocircuito

Sono in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito, ma saranno gli accertamenti tecnici a confermare l’origine del problema.

Per la struttura era già prevista una ristrutturazione e, dopo quanto accaduto, l’ufficio postale resterà chiuso fino al termine degli interventi.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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