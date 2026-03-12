Profumo di Coppa per l’Amca Elevatori: Varese a Tolosa per la Eurocup 3

Dalla Serie B italiana ai palcoscenici europei: quello in arrivo è un fine settimana speciale per la Handicap Sport Varese che – pur disputando il campionato cadetto di basket in carrozzina – mantiene stretti i legami con le competizioni continentali e si appresta a disputare un girone di qualificazione della Eurocup 3 a Tolosa, nel sud della Francia.

Una coppa che in passato ha già visto protagonisti i biancorossi: «Da due anni non prendevamo parte a manifestazioni continentali e quindi avevamo voglia di tornare su questi palcoscenici – spiega Carlo Marinello, lo storico presidente della HSV – Inoltre c’è una questione legata al ranking: restare lontani dalla coppa ci avrebbe penalizzato in prospettiva futura. Visto che in passato abbiamo acquisito una certa posizione, abbiamo deciso di partecipare di nuovo alla Eurocup 3». (in alto: Alessandro Nava – foto di Max Longo)

Venerdì 13 e sabato 14 saranno quindi due giorni molto impegnativi: il programma prevede quattro partite – il girone è formato da cinque squadre – e la prima classificata al termine del concentramento si qualificherà per la fase finale dell’Eurocup 3. Le avversarie sono poco conosciute perché, in passato, Varese non le ha mai incontrate: l’Amca Elevatori esordirà venerdì alle 12,15 contro i polacchi del Konin per poi giocare alle 19 con i turchi del Vakiflar. Sabato i confronti con le due francesi: alle 11,15 con i padroni di casa del Toulouse e alle 15,45 con il Meylan. Coach Bottini potrà contare sulla rosa al completo con la sola eccezione – rilevante – di Gabriele Silva: l’obiettivo è di provare a competere, di ottenere qualche vittoria ma soprattutto di fare esperienza. Difficile pensare di passare il turno ma, ovviamente, i biancorossi non scenderanno in campo da battuti. Chi volesse seguire gli incontri lo potrà fares sul sito della IWBF.

Intanto la Serie B tricolore vivrà la 6a giornata di ritorno, un turno già disputato dall’Amca che anticipò a dicembre perdendo in casa contro Gradisca d’Isonzo. Un KO ribaltato sul campo dei friulani che contendono proprio ai biancorossi e alla capolista Padova il primato del girone e quindi la possibilità di accedere alla seconda fase cui sono ammesse due sole squadre.