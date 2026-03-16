Una bella Amca Elevatori è seconda nella “campagna di Francia”

A tre anni dall’ultima partecipazione, e con una squadra impegnata nel secondo campionato nazionale (la Serie B), la Handicap Sport Varese disputa un ottimo girone di Eurocup 3, terminato al secondo posto con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. Nella sua “campagna di Francia” la Amca Elevatori – priva di Gabriele Silva – chiude quindi alle spalle dei soli padroni di casa del Tolosa (imbattuta) che quindi accedono al turno successivo. A completare le notizie positive c’è l’inserimento di due biancorossi nel quintetto ideale del torneo, un onore toccato ad Alessandro Pedron e Francesco Roncari.

Varese ha curiosamente perso le due partite disputate al mattino e vinto le pomeridiane: l’Amca ha iniziato il torneo perdendo 52-64 contro i polacchi del KSS Mustang di Konin pagando dazio sul piano fisico soprattutto in attacco. Un Nava eccellente (20 punti) è stato l’unico insieme a Roncari (17) a mettere in difficoltà la difesa polacca ma non è bastato. Nel secondo match del venerdì l’HSV ha cambiato marcia sorprendendo 83-66 i turchi del Vakiflar e stavolta l’attacco ha girato a meraviglia: Roncari (28) ha conodotto la squadra ben spalleggiato dai vari Karaman (19), Nava e Geninazzi (16).

Sabato mattina nuovo stop, questa volta inappellabile contro il Toulouse Iron Club rivelatasi di gran lunga la squadra più forte del raggruppamento. 45-73 il punteggio per i transalpini sempre al comando delle operazioni e molto precisi (33/64 al tiro) nonostante un Geninazzi in gran spolvero con 21 punti per i biancorossi. Infine il bel colpo contro gli altri francesi del Meylan Grenoble battuti nettamente per 67-51: anche in questo caso partita condotta con largo margine ma questa volta a favore dell’Amca Elevatori. Nuova prova rilevante per Geninazzi (26) e Roncari (23).

Come detto quindi Tolosa ha vinto il girone e strappato il pass per la fase finale di Eurocup 3 ma Varese, grazie alla classifica avulsa, è seconda davanti a Konin e Vakiflar, anch’esse a quota 4 punti in classifica. Chiude infine il gruppo Grenoble a zero, senza vittorie.