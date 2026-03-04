Varese News

Rifiuti speciali “sotto casa”: i prossimi passaggi del Centro di raccolta mobile di Amsa a Saronno

Il servizio è gratuito e pensato per agevolare i cittadini nel conferimento di materiali come neon, toner e batterie, evitando l'abbandono e promuovendo il decoro urbano

Il servizio di igiene urbana del Comune di Saronno gestito da Amsa (Gruppo a2a) conferma per tutto il 2026 il calendario del Centro Ambientale Mobile (CAM), la stazione itinerante che permette ai cittadini di conferire gratuitamente e in modo corretto i materiali che non possono essere gettati nella raccolta differenziata domestica.

 Dove e quando trovare il punto di raccolta

Il CAM toccherà diversi quartieri della città, stazionando sempre dalle 8.00 alle 12.00 in aree parcheggio strategiche per facilitare il conferimento.

Ecco l’elenco completo delle prossime tappe del Centro Ambientale Mobile previste a Saronno per il 2026:

Via Vergani (Area parcheggio): 4 maggio e 7 settembre

Viale Prealpi (Area parcheggio UNES): 25 maggio e 28 settembre

Via Amadeo (Area parcheggio): 29 giugno e 26 ottobre

Piazza Mercanti (Area mercato): 28 marzo, 25 luglio e 28 novembre

Via Prampolini (Area parcheggio fronte cimitero): 30 marzo, 27 luglio e 30 novembre

Via Cattaneo (Area parcheggio): 27 aprile, 31 agosto e 28 dicembre

 Cosa conferire al Centro Mobile

L’obiettivo dell’iniziativa è intercettare i rifiuti potenzialmente pericolosi o ingombranti che spesso finiscono erroneamente nel sacco indifferenziato. Presso il CAM è possibile portare lampadine e neon, pile esauste, toner per stampanti e bombolette spray. Grande attenzione è rivolta anche agli oli, sia vegetali che minerali, e ai piccoli apparecchi elettronici come TV e schermi.

Il Centro Ambientale Mobile rappresenta una soluzione pratica per chi ha difficoltà a raggiungere la piattaforma ecologica fissa, portando il servizio di raccolta direttamente “sotto casa”. Poiché i giorni di raccolta possono subire variazioni in base alle esigenze organizzative, Amsa invita i cittadini a consultare periodicamente il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti.

04 Marzo 2026
