Rifiuti speciali “sotto casa”: i prossimi passaggi del Centro di raccolta mobile di Amsa a Saronno
Il servizio è gratuito e pensato per agevolare i cittadini nel conferimento di materiali come neon, toner e batterie, evitando l'abbandono e promuovendo il decoro urbano
Il servizio di igiene urbana del Comune di Saronno gestito da Amsa (Gruppo a2a) conferma per tutto il 2026 il calendario del Centro Ambientale Mobile (CAM), la stazione itinerante che permette ai cittadini di conferire gratuitamente e in modo corretto i materiali che non possono essere gettati nella raccolta differenziata domestica.
Dove e quando trovare il punto di raccolta
Il CAM toccherà diversi quartieri della città, stazionando sempre dalle 8.00 alle 12.00 in aree parcheggio strategiche per facilitare il conferimento.
Ecco l’elenco completo delle prossime tappe del Centro Ambientale Mobile previste a Saronno per il 2026:
Via Vergani (Area parcheggio): 4 maggio e 7 settembre
Viale Prealpi (Area parcheggio UNES): 25 maggio e 28 settembre
Via Amadeo (Area parcheggio): 29 giugno e 26 ottobre
Piazza Mercanti (Area mercato): 28 marzo, 25 luglio e 28 novembre
Via Prampolini (Area parcheggio fronte cimitero): 30 marzo, 27 luglio e 30 novembre
Via Cattaneo (Area parcheggio): 27 aprile, 31 agosto e 28 dicembre
Cosa conferire al Centro Mobile
L’obiettivo dell’iniziativa è intercettare i rifiuti potenzialmente pericolosi o ingombranti che spesso finiscono erroneamente nel sacco indifferenziato. Presso il CAM è possibile portare lampadine e neon, pile esauste, toner per stampanti e bombolette spray. Grande attenzione è rivolta anche agli oli, sia vegetali che minerali, e ai piccoli apparecchi elettronici come TV e schermi.
Il Centro Ambientale Mobile rappresenta una soluzione pratica per chi ha difficoltà a raggiungere la piattaforma ecologica fissa, portando il servizio di raccolta direttamente “sotto casa”. Poiché i giorni di raccolta possono subire variazioni in base alle esigenze organizzative, Amsa invita i cittadini a consultare periodicamente il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.