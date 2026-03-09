Roberto Vannacci a Varese per presentare il progetto di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci farà tappa a Varese il prossimo giovedì 26 marzo per un incontro pubblico dedicato ai progetti e alle sfide politiche del movimento Futuro Nazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso l’UnaHotels di via Albani, in un evento organizzato in collaborazione con il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Varese-63, MAC Insubria Varese e MAC Insubria Giovani Varese.

I dettagli dell’incontro e le modalità di partecipazione

L’iniziativa si inserisce nel contesto del lancio della campagna iscrizioni al neonato partito, descritto come una formazione impegnata in una visione innovativa per l’Italia attraverso il lavoro di comitati attivi su temi locali e nazionali.

La partecipazione all’evento richiede la prenotazione obbligatoria. Gli interessati dovranno inviare i propri dati (nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare) all’indirizzo email del comitato (Comitato.fn.va@gmail.com). L’accesso alla sala sarà garantito esclusivamente a chi riceverà la conferma da parte degli organizzatori.