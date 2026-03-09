Varese News

Roberto Vannacci a Varese per presentare il progetto di Futuro Nazionale

Il Generale sarà protagonista dell'incontro di giovedì 26 marzo alle ore 19 all'UnaHotels di viale Albani

Generico 02 Feb 2026

Roberto Vannacci farà tappa a Varese il prossimo giovedì 26 marzo per un incontro pubblico dedicato ai progetti e alle sfide politiche del movimento Futuro Nazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso l’UnaHotels di via Albani, in un evento organizzato in collaborazione con il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Varese-63, MAC Insubria Varese e MAC Insubria Giovani Varese.

I dettagli dell’incontro e le modalità di partecipazione

L’iniziativa si inserisce nel contesto del lancio della campagna iscrizioni al neonato partito, descritto come una formazione impegnata in una visione innovativa per l’Italia attraverso il lavoro di comitati attivi su temi locali e nazionali.

La partecipazione all’evento richiede la prenotazione obbligatoria. Gli interessati dovranno inviare i propri dati (nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare) all’indirizzo email del comitato (Comitato.fn.va@gmail.com). L’accesso alla sala sarà garantito esclusivamente a chi riceverà la conferma da parte degli organizzatori.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 09 Marzo 2026


