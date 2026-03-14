Sara Magnoli vince il premio “Divinamente Donna” con il romanzo Papavero rosso

La scrittrice varesina Sara Magnoli ha conquistato il primo premio nella sezione Narrativa Libri al premio internazionale d’eccellenza “DivinaMente Donna” grazie al romanzo “Papavero rosso” (IDobloni Edizioni). Il riconoscimento è stato assegnato nel marzo 2026 e celebra un’opera definita dalla giuria “avvincente, solida e coinvolgente”, capace di unire stile narrativo e profondità.

La premiazione si è svolta a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di una cerimonia dedicata alle eccellenze femminili della cultura e della creatività. Pubblicato da Idobloni Edizioni, “Papavero rosso” è proposto in versione cartacea e digitale. Il romanzo è stato accolto con interesse anche dal pubblico, con diverse presentazioni già in calendario, tra queste quella alla libreria Biblos di Gallarate.

Al centro della storia c’è Lea Gemelli, ghost writer disillusa che decide di indagare sul passato del prozio Lionello, partigiano morto durante la guerra. Di lui in famiglia resta soltanto una fotografia in divisa da marinaio e un ricordo tramandato nel tempo. Quando Lea inizia a cercare negli archivi, però, scopre che non esiste alcuna traccia ufficiale dell’uomo. Da qui prende avvio una ricerca che la conduce tra documenti dimenticati e verità nascoste.

La vicenda si sviluppa su due piani temporali. Da una parte il presente, con Lea impegnata a ricostruire la storia familiare anche grazie all’aiuto dell’archivista Claudio Novembre. Dall’altra il passato, che riporta al 1940, quando il giovane Lionello Gemelli, diciannovenne, viaggia su un treno diretto verso la guerra per imbarcarsi come marinaio. Durante il viaggio incontra Dina Levi, una ragazza ebrea costretta a cambiare identità per sfuggire alle persecuzioni.

Tra segreti, identità trasformate e scelte coraggiose, le loro vite si intrecciano con la Storia e con il destino. Ottant’anni dopo, la ricerca di Lea diventa anche un percorso personale, nel tentativo di riconciliarsi con se stessa attraverso la memoria della propria famiglia. Con “Papavero rosso”, Sara Magnoli costruisce così un racconto che mette in dialogo epoche diverse, esplorando il potere della memoria e il filo sottile che lega ciò che siamo stati a ciò che scegliamo di diventare.

Un intreccio di storie e sentimenti che ha conquistato la giuria del Premio “DivinaMente Donna”, confermando la forza narrativa del romanzo e la capacità di coinvolgere il lettore.