Scontro vicino al cimitero di Busto, un’auto si ribalta
È accaduto alle otto e mezza di sera, tra via Togliatti e via Palestro. Soccorse due persone
Incidente stradale vicino al cimitero di Busto Arsizio: due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Togliatti e via Palestro e una delle due si è ribaltata (foto inviata da un lettore).
Sul posto il sistema Areu ha inviato due ambulanze da Busto e Legnano e l’automedica. Secondo le prime informazioni sono due le persone coinvolte ma nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni.
È il terzo ribaltamento in un giorno nel Basso Varesotto: nel primo pomeriggio due distinti episodi hanno visto due auto finite a ruote all’aria: a Gallarate, in via Padre Lega nel quartiere Ronchi, e sulla superstrada di Malpensa all’altezza di Somma Lombardo.
