Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Scontro vicino al cimitero di Busto, un’auto si ribalta

È accaduto alle otto e mezza di sera, tra via Togliatti e via Palestro. Soccorse due persone

incidente busto

Incidente stradale vicino al cimitero di Busto Arsizio: due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Togliatti e via Palestro e una delle due si è ribaltata  (foto inviata da un lettore).

Galleria fotografica

Ribaltamento a Busto Arsizio 4 di 4
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio

Sul posto il sistema Areu ha inviato due ambulanze da Busto e Legnano e l’automedica. Secondo le prime informazioni sono due le persone coinvolte ma nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni.

È il terzo ribaltamento in un giorno nel Basso Varesotto: nel primo pomeriggio due distinti episodi hanno visto due auto finite a ruote all’aria: a Gallarate, in via Padre Lega nel quartiere Ronchi, e sulla superstrada di Malpensa all’altezza di Somma Lombardo.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Ribaltamento a Busto Arsizio 4 di 4
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio
Ribaltamento Busto Arsizio

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.