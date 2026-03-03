Secondo posto ai Campionati Italiani di Panificazione per il Panificio Mazzitelli di Rescaldina

Secondo posto ai Campionati Italiani di Panificazione promossi dalla FIPGC per il Panificio Mazzitelli di Rescaldina, attivo in paese da oltre 20 anni e da una decina gestito dalla figlia del fondatore, Elisa Mazzitelli, insieme al marito Salvatore Sgrizzi. Lo storico panificio è salito sul secondo gradino del podio al campionato organizzato dalla Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria a Carrara, che ha riunito chef provenienti da tutta Italia.

Quattro le categorie previste dalla competizione: pane tradizionale, pane innovativo, pane artistico e dolce da forno. A premiare il panificio rescaldinese è stata la pagnotta wine grain in gara per la categoria “Pane tradizionale”. «È un risultato che ci riempie il cuore di orgoglio – commentano dal panificio -, perché dietro a questo traguardo ci sono notti di lavoro, mani infarinate e tanta passione. La protagonista è lei: la nostra pagnotta wine grain, realizzata con lievito madre e farina locale Wine Grain, un grano tenero originario dell’Etiopia dal colore vinaccia, naturalmente ricco di antiossidanti. Un pane dal gusto intenso, profumato, con una crosta fragrante e un’anima autentica. È la nostra idea di tradizione: vera, curata, fatta con amore ogni giorno».

Già negli anni scorsi il panificio aveva messo premi in bacheca per i prodotti sfornati a Rescaldina. Nel 2024 era toccato alla colomba al cioccolato, inserita tra le dieci migliori di Italia al concorso “Divina Colomba 2024” dedicato alle colombe artigianali, mentre l’anno prima era arrivato il primo premio ai “Panettone Awards 2023” nella categoria “Panettone al cioccolato”.