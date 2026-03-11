Servizio civile a Cislago, con il bando 2026 due posti per i giovani tra i 18 e i 28 anni
Cislago aderisce al bando nazionale del Servizio Civile Universale e selezionerà due giovani che saranno impegnati per un anno nella biblioteca comunale e nell’ufficio ambiente
Il Comune di Cislago offre due posti per il Servizio Civile Universale 2026. È infatti aperto il bando nazionale che permetterà di svolgere un anno di esperienza all’interno degli uffici comunali, con attività dedicate alla biblioteca e all’ambiente.
La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 14 di martedì 8 aprile.
Il Comune selezionerà due volontari, che saranno inseriti per dodici mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali.
I posti disponibili sono per un volontario alla Biblioteca comunale e un volontario all’Ufficio Tecnico – Ufficio Ambiente
Durante l’anno di servizio civile i giovani riceveranno un contributo mensile di 519,47 euro, oltre alla possibilità di ottenere una certificazione delle competenze e di partecipare a un percorso di orientamento al lavoro.
Chi completa l’intero periodo di servizio civile può inoltre beneficiare della riserva di posti nei concorsi pubblici, prevista dalla normativa nazionale.
Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data della domanda); cittadini italiani, di uno Stato dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno e che non abbiano riportato condanne penali nei casi previsti dalla normativa.
La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it
L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.
Per candidarsi al progetto del Comune di Cislago occorre selezionare il progetto “Volontari nei servizi scolastici della Provincia di Varese” e scegliere la sede: codice 163628 per il servizio Ambiente oppure codice 163627 per il servizio in Biblioteca.
Tutte le indicazioni sul bando e sulle modalità di selezione sono disponibili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e sul portale di SCANCI – Il Servizio Civile dei Comuni.
Per informazioni è possibile contattare anche il Comune di Cislago – Ufficio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero.
