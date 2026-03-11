Servizio civile a Cislago, con il bando 2026 due posti per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Il Comune di Cislago offre due posti per il Servizio Civile Universale 2026. È infatti aperto il bando nazionale che permetterà di svolgere un anno di esperienza all’interno degli uffici comunali, con attività dedicate alla biblioteca e all’ambiente.

La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 14 di martedì 8 aprile.

Il Comune selezionerà due volontari, che saranno inseriti per dodici mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali.

I posti disponibili sono per un volontario alla Biblioteca comunale e un volontario all’Ufficio Tecnico – Ufficio Ambiente

Durante l’anno di servizio civile i giovani riceveranno un contributo mensile di 519,47 euro, oltre alla possibilità di ottenere una certificazione delle competenze e di partecipare a un percorso di orientamento al lavoro.

Chi completa l’intero periodo di servizio civile può inoltre beneficiare della riserva di posti nei concorsi pubblici, prevista dalla normativa nazionale.

Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data della domanda); cittadini italiani, di uno Stato dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno e che non abbiano riportato condanne penali nei casi previsti dalla normativa.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.

Per candidarsi al progetto del Comune di Cislago occorre selezionare il progetto “Volontari nei servizi scolastici della Provincia di Varese” e scegliere la sede: codice 163628 per il servizio Ambiente oppure codice 163627 per il servizio in Biblioteca.

Tutte le indicazioni sul bando e sulle modalità di selezione sono disponibili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e sul portale di SCANCI – Il Servizio Civile dei Comuni.

Per informazioni è possibile contattare anche il Comune di Cislago – Ufficio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero.