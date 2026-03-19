Si presentano i due locali di New York alle radici del punk USA

Il punk nacque in USA o in UK? C’è chi dice addirittura che nacque in Australia con il gruppo dei Saints, ma vediamo di mettere un po’ di ordine. Diciamo innanzitutto che nonostante il successo del prog non si smise mai di suonare rock più tradizionale e “grezzo”: abbiamo visto il pub rock in Inghilterra e i Velvet Underground e gli MC5 in USA, che uniti agli Stooges crearono una sorta di continuità verso la nascita del punk.

I due locali della scena newyorchese che più si distinguevano per questa musica (e avevano già ospitato Patti Smith) erano il CBGB’s ed il Max’s Kansas City, dei quali uscirono due “sampler”, cioè raccolte di brani di vari gruppi, nel 1976. Ovviamente furono escluse le band più rappresentative, che erano già finite nei taccuini delle case discografiche: altrimenti avremmo avuto i Blondie, i Television, i Ramones, i Talking Heads… Ma qualche nome poi famoso (Mink DeVille, Suicide, Pere Ubu) lo troviamo ed interessante è cogliere le tante sfaccettature di un movimento che avrà comunque poca omogeneità.

Curiosità: CBGB è ovviamente un acronimo, e anche se sembrerà strano sta per Country, BlueGrass, Blues. Ma era completato, anche sull’insegna, da un secondo acronimo che come risultato dava CBGB & OMFUG, con la seconda parte che stava per “And Other Music For Uplifting Goumandizers”: più o meno “E Altra Musica Per Edificanti Buongustai”.

La rubrica 50 anni fa la musica