Slitta la riapertura dell’ufficio postale a Besozzo
Tutti i servizi postali continueranno a essere garantiti presso l’altro ufficio presente nel comune, in via Mazzini 2
Slitta la riapertura dell’ufficio postale interessato dai lavori del progetto Polis. Durante gli interventi di ristrutturazione sono emerse alcune difficoltà tecniche non previste che hanno rallentato l’avanzamento del cantiere.
Lo comunica Poste Italiane, spiegando che dopo il completamento degli interventi strutturali sarà necessario procedere con ulteriori lavori legati alla rete di connessione e ai sistemi di sicurezza. Si tratta di passaggi tecnici necessari prima della ripresa delle attività e della riapertura della sede.
I lavori e i passaggi ancora necessari
Secondo quanto comunicato dall’azienda, la prima fase degli interventi ha riguardato le opere strutturali all’interno dell’ufficio postale. A queste seguiranno ora le operazioni dedicate all’infrastruttura di rete e ai sistemi di sicurezza, passaggi indispensabili per poter completare il trasferimento delle attrezzature e rendere nuovamente operativo lo sportello. Solo al termine di queste operazioni sarà possibile procedere con il trasloco definitivo e con la riapertura al pubblico.
Informato anche il Comune
Poste Italiane ha informato anche l’amministrazione comunale di Besozzo sugli sviluppi del cantiere, sottolineando la volontà di mantenere un dialogo costante con il territorio e con la comunità locale durante tutte le fasi dell’intervento.
I servizi garantiti nell’altro ufficio
Nel frattempo, fino alla riapertura della sede interessata dai lavori, tutti i servizi postali continueranno a essere garantiti presso l’altro ufficio presente nel comune, in via Mazzini 2.
Lo sportello è aperto: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45; il sabato fino alle 12.45.
