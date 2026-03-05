Sotto canestro si gioca senza sosta. Il punto su tutti i tornei UISP

NOTIZIARIO UISP del 5 marzo 2026

BASKET – Il punto su tutti i tornei. La Sezione Figino unica imbattuta in First

.

È terminata la prima fase dei campionati senior organizzati dalla Uisp Varese ed è già iniziata la seconda parte del torneo: dopo 18 giornate di gara, la First League ha concluso la fase di qualificazione. Grande equilibrio in quasi tutte le gare, con grande divertimento ma anche sano agonismo e la giusta rivalità fra le squadre. Dei 4 gironi, l’unica squadra imbattuta è stata La Sezione Figino, mentre Just Drink It e Besozzo Horses hanno subito una sola sconfitta: ma anche i Beavers Borgomanero (vincitori del girone Ovest si sono fatti ben valere. Di sicuro saranno le 4 squadre da battere nei play off, ma ci sono anche altre outsider (Irish Venegono – Deportivo – Travedona Pirates – Fulgor Somma e Montello Young che hanno tutti i numeri per cercare di strappare la vittoria finale. Condannate ai play out invece sono Fortitudo Fagnano Olona, No Look Gerenzano, Bizzozero, Senna Comasco, Oleggio, Ponte Tresa, Olgiate Comasco e Binago: solo quattro di loro potranno conquistare l’ambita permanenza in First League.

Grande equilibrio anche in Second League: al comando dei 4 gironi ci sono Virtus Bisuschio, Angera Pikes, Amatori Trecate e Villa Cortese, ma in chiave play off anche

Montello, Otopus Travedona, Spaccalegna Borgo Ticino e Kolbe Legnano avranno grosse chances.

Anche i campionati giovanili proseguono ed è tanto il divertimento dei ragazzi coinvolti nei vari tornei: il livello tecnico è ben alto, con tante squadre che praticano un basket

bello e divertente fa giocare e da vedere.

Fra gli under 13, al momento le squadre migliori sembrano essere Senna Comasco, Lipomo, Beavers Borgomanero e Bat Ticino: negli under 14, Clivio, Busto Lions, Galliate e

Oleggio sono ai vertici della classifica. Grande equilibrio anche in under 15, con Bat Ticino, Clivio, Beavers Borgomanero e Sesto Calende a giocarsi il primato.

Nell’under 16 invece sono Cassano Magnago, Varese Young Eagles, Bat Ticino e Beavers Borgomanero le squadre piu’ accreditate alla vittoria finale.

In under 17 Cistellum Cislago, Caronno Pertusella, Virtus Albese, Beavers Borgomanero e Novara Basket si contendono i primi posti in classifica.

Infine, per il settore maschile, negli under 18/19, Trecate, Bat Ticino, Novara Basket, Arona e Domodossola sembrano le migliori.

Per la sezione femminile, negli Under 15 Pro Patria Busto e Cucciago stanno dimostrando di essere le più forti, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Anche il minibasket prosegue il suo cammino, con tanti bambini che corrono su e giù per il parquet. Fra le bambine, nella categoria Esordienti, svettano Pro Patria Busto Arsizio e Puntoebasket Lainate, mentre fra i pari categoria maschili Daverio Rams, Jacks Lago d’Orta e Oleggio sembrano le squadre piu’ agguerrite.

Fra gli Aquilotti, sono Senna Comasco, ABC Lomazzo , Caronno Pertusella, Oleggio e Gash Pikkiatelli ai vertici delle classifiche. Infine, JRC Ispra e PSF 2021 Mariano Comense lottano per il vertice del loro campionato.

CORSA ROSA – Iscrizioni aperte:Varese e Busto unite per i diritti delle donne

Domenica 15 marzo torna l’appuntamento con la Corsa Rosa, la storica manifestazione targata UISP che trasforma lo sport in un potente messaggio di solidarietà e impegno civile. Una camminata non competitiva aperta a tutti — donne, uomini, bambini e amici a quattro zampe — per riflettere insieme sulla figura della donna e sulla strada che resta da fare per la parità dei diritti.

L’evento si sdoppia con due appuntamenti in contemporanea nella provincia. A Varese il ritrovo è fissato per le ore 10:00 alle Bustecche, dove i partecipanti affronteranno un percorso di circa 4 km tra i sentieri e i boschi del quartiere, animato da ginnastica, danze e una merenda comunitaria. In contemporanea, a Busto Arsizio, la manifestazione gemella organizzata dal Csk prenderà il via alle ore 10:00 da via Ferrini (parco dei Marinai).

Per unirsi a questa ondata rosa è necessario iscriversi entro giovedì 12 marzo al costo di 10 euro, quota che include l’assicurazione e la maglietta ufficiale. Le iscrizioni per Varese si effettuano online sul sito ufficiale della UISP Varese o presso la sede di Piazza De Salvo, mentre per Busto Arsizio è possibile procedere allo stesso modo via web o presso il Csk di via Magenta 36. Si ricorda che non sarà possibile iscriversi la mattina stessa dell’evento.

ARTI MARZIALI – Cintura rosa: il Trofeo Karate Donna



Domenica 8 marzo, al Palaferrini di via Ferrini di Busto Arsizio, sono attesi 400 atleti al mattino (dalle 9) per il trofeo Karate Donna e il pomeriggio (dalle 14) per il trofeo Alto Milanese da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Gli atleti si confronteranno nelle specialità di kata individuali, kumite, e kata a squadre

solo femminili. Oltre al memorial Donatella Luraghi e il legame con AIRC sarà dedicato un momento speciale a Sara Fotia del gruppo evergreen che ci ha lasciato pochi mesi fa.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews