Sulla strada della Pro Patria c’è l’Alcione di Cusatis e Pitou

Dopo la gara complicata contro l’Ospitaletto, i tigrotti si trovano di fronte una sfida molto complicata contro una delle squadre rivelazione del campionato come l’Alcione Milano. Il calcio d’inizio della gara valida per la trentunesima giornata è in programma per sabato 7 marzo alle 17.30 allo stadio “Carlo Speroni”.

La squadra di mister Francesco Bolzoni dopo il pareggio di martedì ha visto ampliarsi il distacco nei confronti della quintultima e dalla quartultima, in virtù dei successi di Pergolettese e Dolomiti Bellunesi che hanno permesso alle due formaioni di portarsi a +11 sulla Virtus Verona e +14 sulla Pro Patria, con queste ultime che ad oggi sarebbero condannate alla retrocessione diretta.

I bustocchi hanno disputato una partita sottotono, che ha fatto segnare diversi passi indietro rispetto alle prestazioni precedenti. I biancoblù si sono affacciati pochissime volte dalle parti del portiere Sonzogni con tiri imprecisi, nessuno dei quali nello specchio della porta. L’Ospitaletto, invece, ha rischiato a più riprese di segnare il gol del vantaggio, fermato dai grandi riflessi di Sala e dagli errori sottoporta di Bertoli e compagni. Una partita con molte analogie rispetto alla gara di andata in cui la squadra di Quaresmini aveva sfiorato il vantaggio nel finale, fermato dai grandi interventi di Rovida. La partita di martedì ha evidenziato ancora una volta la fragilità difensiva dei tigrotti soprattutto sulle fasce.

L’Alcione è una delle squadre migliori del campionato, si trova in piena zona playoff e in questo finale di stagione regolare proverà a raggiungere il terzo posto, sfruttando il calo del Lecco. Gli arancioni hanno 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. La terza piazza è distante appena tre punti, anche se dovrà fare i conti con altre avversarie molto agguerrite come Trento, Renate e Cittadella. Gli ospiti sono in un momento positivo e vengono da una serie di 6 risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria sul campo della capolista Vicenza. A livello di numeri la squadra di Cusatis vanta la miglior difesa del campionato, insieme al Vicenza, con appena 18 gol subiti, mentre dal punto di vista offensivo ha segnato solo 30 gol, sestultimo attacco. I milanesi hanno quattro migliori marcatori tutti a quota 4 e sono Morselli, Marconi, Pirola e l’ex di turno Pitou. Morselli e Pitou sono anche i giocatori con più assist, rispettivamente 6 e 5.

Pitou è il grande ex di turno, che ha militato tra le fila biancoblù per tre stagioni con 91 presenze, 12 gol e 11 assist. L’altro ex è Guillame Renault che ha trascorso a Busto Arsizio la stagione 2023-24 con 24 presenze 3 gol e 2 assist. Quest’anno per lui 23 presenze 1 gol e 2 passaggi decisivi con la maglia arancione. Anche mister Giovanni Cusatis è passato da Busto, guidando la squadra nella stagione 2011-2012.

I precedenti tra le due squdre sono 4 con bilancio a favore degli arancioni, avanti con 2 vittorie, a queste si aggiungono 2 pareggi. In questa stagione le due squadre si affrontano per la terza volta, dopo la sfida in coppa ad agosto, vinta ai rigori dall’Alcione, e la gara di andata, giocata al “Breda”, terminata 2-0 per i milanesi.