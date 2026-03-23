Ultime ore del referendum, code a Somma Lombardo per la scheda elettorale

Ultima “chiamata” nei seggi di tutta Italia per il referendum dedicato alla giustizia. Con l’orologio che segna la scadenza alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, le persone si affrettano a esprimere il proprio parere.

Il “fermento” di queste ore finali è evidente soprattutto a Somma Lombardo, dove si registrano attese e code agli sportelli dell’ufficio elettorale. Molti cittadini si sono presentati negli uffici di palazzo Viani Visconti per rifare le tessere elettorali smarrite o esaurite.

Un’immagine che restituisce l’immagine di una tornata referendaria partecipata: i dati rilevati alle ore 23 della prima giornata di votazione mostrano infatti una provincia di Varese attiva, con quasi un cittadino su due che si è già recato alle urne. A guidare la classifica della partecipazione è Luvinate, che si conferma il comune più solerte della provincia con un’affluenza del 57,82%. Trattandosi di un referendum costituzionale, l’esito della consultazione sarà valido qualunque sia il numero finale dei votanti, ma la risposta dei centri del Varesotto appare superiore alle medie nazionali.