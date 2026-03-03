Un concerto e “non solo mimose” per l’8 maggio a Varese
L’8 marzo 2026, alle 17, l’Auditorium del Civico Liceo Malipiero di Varese ospiterà il concerto dell’Ensemble de Saxophones
L’8 marzo 2026, alle 17, l’Auditorium del Civico Liceo Malipiero di Varese ospiterà il concerto dell’Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal maestro Giuseppina Levato: un evento che non sarà solo un tributo alla figura femminile, come suggerisce il titolo “Non solo mimose”, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale della cultura e della musica nelle nostre vite quotidiane.
«Credere nella musica, nella cultura e nei valori fondamentali, come il rispetto e la comprensione reciproca, è essenziale – sottolinea il maestro Levato – è importante celebrare non solo la donna ogni giorno, ma anche riconoscere il ruolo cruciale della cultura e della musica nel favorire l’inclusione sociale e nel fornire sostegno. Solo attraverso queste forme di comunicazione possiamo costruire solidi ponti di dialogo e prevenire conflitti, contribuendo così a un mondo più armonioso e unito».
L’Ensemble de Saxophones di Varese, noto per la versatilità e poliedricità delle sue esecuzioni, è composto da 30 saxofonisti, e tra i più giovani dell’Ensemble ci sono studenti di appena 11 anni, che si dedicano, insieme ai loro compagni più esperti, a esplorare, proponendolo al suo pubblico, un repertorio ampio e variegato, con brani appositamente arrangiati per questa formazione dal direttore, Giuseppina Levato e dal primo sax contralto Silvano Primon.
Il gruppo ha già all’attivo numerose esibizioni in contesti diversi, sempre con l’intento di avvicinare il pubblico alla musica e di rendere ogni concerto un’esperienza coinvolgente anche grazie al suo consolidato modello che integra la musica proposta con delle diapositive inerenti ai brani e alle brevi introduzioni che spiegano i tratti più interessanti del programma proposto.
Il programma del concerto sarà ricco di musica molto diversificata e saranno presentati brani della musica italiana che metteranno in luce diverse sfaccettature della figura femminile.
Tra loro arie tratte da “Rigoletto” e la “Traviata”, ma anche “Margherita” di Riccardo Cocciante e un accenno a “Vivo per Lei”, il famoso brano interpretato da Andrea Bocelli e Giorgia.
Infine ci saranno due dediche speciali: una per commemorare gli 800 anni di San Francesco d’Assisi e l’altra in onore di Dario Fo, il premio Nobel per la letteratura di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita.
L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.