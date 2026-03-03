Un concerto e “non solo mimose” per l’8 maggio a Varese

L’8 marzo 2026, alle 17, l’Auditorium del Civico Liceo Malipiero di Varese ospiterà il concerto dell’Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal maestro Giuseppina Levato: un evento che non sarà solo un tributo alla figura femminile, come suggerisce il titolo “Non solo mimose”, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale della cultura e della musica nelle nostre vite quotidiane.

«Credere nella musica, nella cultura e nei valori fondamentali, come il rispetto e la comprensione reciproca, è essenziale – sottolinea il maestro Levato – è importante celebrare non solo la donna ogni giorno, ma anche riconoscere il ruolo cruciale della cultura e della musica nel favorire l’inclusione sociale e nel fornire sostegno. Solo attraverso queste forme di comunicazione possiamo costruire solidi ponti di dialogo e prevenire conflitti, contribuendo così a un mondo più armonioso e unito».

L’Ensemble de Saxophones di Varese, noto per la versatilità e poliedricità delle sue esecuzioni, è composto da 30 saxofonisti, e tra i più giovani dell’Ensemble ci sono studenti di appena 11 anni, che si dedicano, insieme ai loro compagni più esperti, a esplorare, proponendolo al suo pubblico, un repertorio ampio e variegato, con brani appositamente arrangiati per questa formazione dal direttore, Giuseppina Levato e dal primo sax contralto Silvano Primon.

Il gruppo ha già all’attivo numerose esibizioni in contesti diversi, sempre con l’intento di avvicinare il pubblico alla musica e di rendere ogni concerto un’esperienza coinvolgente anche grazie al suo consolidato modello che integra la musica proposta con delle diapositive inerenti ai brani e alle brevi introduzioni che spiegano i tratti più interessanti del programma proposto.

Il programma del concerto sarà ricco di musica molto diversificata e saranno presentati brani della musica italiana che metteranno in luce diverse sfaccettature della figura femminile.

Tra loro arie tratte da “Rigoletto” e la “Traviata”, ma anche “Margherita” di Riccardo Cocciante e un accenno a “Vivo per Lei”, il famoso brano interpretato da Andrea Bocelli e Giorgia.

Infine ci saranno due dediche speciali: una per commemorare gli 800 anni di San Francesco d’Assisi e l’altra in onore di Dario Fo, il premio Nobel per la letteratura di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.