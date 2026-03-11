Un weekend “a tutto Lego” a Cassano Magnago

“Un mattoncino sopra l’altro per costruire ricordi”: a Cassano Magnago arriva un evento a tutto Lego rivolto a tutti, grandi e piccoli.

È un intervento pensato nell’ambito del progetto “Pratica… mente” – il tavolo di lavoro costituito in collaborazione e concertazione con il Comune di Cassano Magnago, la Comunità Pastorale San Maurizio, gli Istituti scolastici cittadini Dante e Cassano Magnago II, le scuole dell’infanzia del territorio e la consulta attività sportive: «è stato deciso di organizzare laboratori dedicati alle attività creative con i mattoncini Lego, per promuovere occasioni educative, inclusive e aggregative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie ed adulti appassionati, creando un’atmosfera festosa ed avvolgente, coniugando perfettamente divertimento e apprendimento».

«I Lego possono diventare uno strumento di comunicazione e riflessione, superando la dimensione puramente ludica per veicolare valori importanti attraverso il linguaggio universale del gioco, della creatività e della condivisione per persone di ogni età».

L’appuntamento è per il 14 e 15 marzo 2026, presso la scuola primaria Parini in via Don Milani n. 2: organizzato con la collaborazione dell’associazione di Promozione sociale “Sleghiamo la fantasia”, il weekend a base di Lego è rivolto a tutti, grandi e piccini, che potranno creare e realizzare opere con la fantasia e con le “costruzioni” colorate, di cm. 2X4, o cm. 1×1 per i mosaici (la foto di apertura è realizzata con l’intelligenza artificiale).

