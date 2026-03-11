Varese News

Gallarate/Malpensa

Un weekend “a tutto Lego” a Cassano Magnago

Sabato 14 e domenica 15 marzo un'occasione d'oro per grandi e bambini appassionati del genere, con l'evento “Un mattoncino sopra l'altro per costruire ricordi”

Generico 09 Mar 2026

“Un mattoncino sopra l’altro per costruire ricordi”: a Cassano Magnago arriva un evento a tutto Lego rivolto a tutti, grandi e piccoli.

È un intervento pensato nell’ambito del progetto “Pratica… mente” – il tavolo di lavoro costituito in collaborazione e concertazione con il Comune di Cassano Magnago, la Comunità Pastorale San Maurizio, gli Istituti scolastici cittadini Dante e Cassano Magnago II, le scuole dell’infanzia del territorio e la consulta attività sportive: «è stato deciso di organizzare laboratori dedicati alle attività creative con i mattoncini Lego, per promuovere occasioni educative, inclusive e aggregative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie ed adulti appassionati, creando un’atmosfera festosa ed avvolgente, coniugando perfettamente divertimento e apprendimento».

«I Lego possono diventare uno strumento di comunicazione e riflessione, superando la dimensione puramente ludica per veicolare valori importanti attraverso il linguaggio universale del gioco, della creatività e della condivisione per persone di ogni età».

L’appuntamento è per il 14 e 15 marzo 2026, presso la scuola primaria Parini in via Don Milani n. 2: organizzato con la collaborazione dell’associazione di Promozione sociale “Sleghiamo la fantasia”, il weekend a base di Lego è rivolto a tutti, grandi e piccini, che potranno creare e realizzare opere con la fantasia e con le “costruzioni” colorate, di cm. 2X4, o cm. 1×1 per i mosaici (la foto di apertura è realizzata con l’intelligenza artificiale).

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.