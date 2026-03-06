Varese News

Va a fuoco il tetto di una villetta a Casorate Sempione, intervengono i vigili del fuoco

Gli operatori sono riusciti ad arginare le fiamme prima che potessero propagarsi all'intera copertura

Il tetto di una villetta plurifamiliare in via Damiano Chiesa a Casorate Sempione ha preso fuoco nella serata di venerdì 6 marzo, intorno alle 22:00.

Le fiamme hanno interessato parte della copertura dell’abitazione, ma i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte, ed un fuoristrada con modulo antincendio, riuscendo a bloccare il propagarsi delle fiamme.

Terminate le operazioni di spegnimento, la zona interessata dall’incendio é risultata essere di circa trenta metri quadrati ed è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza. Non ci sono feriti.

Uno dei mezzi di soccorso impegnati nello spegnimento dell’incendio a Casorate Sempione

Pubblicato il 06 Marzo 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

