Vittoria pesantissima per la Castellanzese, Vogherse battuta nel finale 1-0

La Castellanzese porta a casa un successo importantissimo nella sfida salvezza contro la Vogherese. La squadra neroverde riesce a risolvere, nel finale, una partita molto complicata grazie a un gol del solito Mario Chessa, arrivato a 12 reti in campionato. Il numero 7 ha tolto le castagne dal fuoco dopo una partita molto combattuta, con la Vogherese che, nonostante le difficoltà extracampo, ha messo in campo una buonissima prestazione, mettendo più volte in difficoltà la formazione neroverde e costringendo Giroletti a diversi interventi, soprattutto sull’uomo più pericoloso, Zito. I rossoneri hanno fatto molto bene anche dal punto di vista difensivo, riuscendo ad arginare a più riprese le avanzate neroverdi, con il capitano Ricci autore di una prova di grande sacrificio. Questa vittoria permette alla squadra di mister Del Prato di salire a quota 35 punti e agganciare il Caldiero Terme, mantenendo dietro la Real Calepina, vittoriosa contro la Virtus Ciserano Bergamo. La Vogherese, invece, rimane ferma a 8 punti all’ultimo posto in classifica, ben distante dalla zona playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il 4-3-1-2 con Giroletti in porta, davanti a lui Rusconi, Gritti, Tordini e Oleoni, in mezzo spazio a Lacchini, Foglio e Castelletto, in avanti Chessa e Guerrisi sono supportati da Vernocchi. La Vogherese risponde con un 3-5-2 con Modesti tra i pali, in difesa Nicosia, Ricci e Qanai, i cinque di centrocampo sono Traja, Mazzola, Scarfì, Prinelli e Castegnaro; la coppia offensiva è composta da Zito e Folli.

Primo tempo

Prima occasione neroverde al 5’ con un tiro di Guerrisi, su passaggio di Chessa, che costringe subito Modesti all’intervento. Sul calcio d’angolo seguente, Tordini schiaccia di testa, ma la traiettoria è troppo centrale e l’estremo difensore blocca. All’8’ tiro dalla distanza della Vogherese con Zito, deviato in angolo. Al 12’ grande occasione per la Castellanzese: Chessa controlla un bel pallone di Lacchini e calcia a botta sicura, ma centra Ricci, che è altrettanto bravo a murare subito dopo la conclusione di Vernocchi. Ancora Chessa pericoloso, che si sposta la palla sul destro e prova il tiro a giro sul palo più lontano, ma la conclusione manca il bersaglio. Al 18’ tiro pericoloso di Zito, deviato da Tordini, che salva la Castellanzese. Al 20’ Lacchini mette in mezzo un pallone forte e teso, con Ricci che mette in angolo con una pericolosa svirgolata. Al 24’ altro grandissimo intervento di Ricci, che con una perfetta scivolata ferma Chessa sul più bello. Sul ribaltamento di fronte, Giroletti si supera su Zito. Alla mezz’ora tiro di Foglio, deviato in angolo ancora da Ricci. Al 36’ colpo di testa di Guerrisi, troppo debole per impensierire il portiere ospite. Al termine dell’unico minuto di recupero si chiude la prima frazione sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Dopo 6’ tiro dalla distanza del numero 4 della Vogherese, con il pallone alto sopra la traversa. Al 14’ traversone potente e insidioso di Vernocchi, che per poco non centra la porta. Al 17’ Tordini si immola su una conclusione a botta sicura di Mazzola e salva il risultato. Sul corner seguente, Zito va dalla bandierina e sfiora il gol olimpico. Un minuto dopo ancora Vogherese, con un colpo di testa ancora di Mazzola e Rusconi che riesce a salvare mettendo in angolo. Al 20’ super occasione per la Castellanzese: Vernocchi prova una sorta di pallonetto, salvato sulla linea da Castegnaro. Sulla ribattuta arriva Chessa, che viene murato dalla difesa di casa. Al 26’ Oleoni imbuca per Chessa, che si aggiusta il pallone nel cuore dell’area e calcia con il destro, ma manda il pallone fuori a fil di palo. Al 36’ Rusconi mette a rimorchio per Lacchini, che calcia in corsa, ma non trova la porta, con il pallone che termina largo. A 5’ dalla fine Folli ci prova con un tiro da centrocampo, ma il pallone non inquadra la porta, anche se non di molto. Nell’azione successiva Oleoni entra in area dalla sinistra e calcia in diagonale, centrando il palo. Al 44’ tiro di Rusconi da posizione defilata sulla destra, con pallone fuori. Al secondo dei 4 minuti di recupero la Castellanzese riesce ad abbattere il muro della Vogherese grazie al gol di Chessa, che ribadisce in rete dopo una grande parata di Modesti su un colpo di testa di Guerrisi diretto sotto la traversa.

RISULTATI 26ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caldiero – Oltrepò 2-4, Casatese – Brusaporto 1-1, CASTELLANZESE – VOGHERESE 1-0, Chievo – Sondrio 1-0, Leon – Villa Valle 1-2, Milan Futuro – Caratese 1-1, PAVIA – VARESINA 1-1, Scanzorosciate – Breno 3-0, Virtus CBG – Real Calepina 0-2.

CLASSIFICA

Caratese 53, Casatese, Villa Valle e Chievo 43, Milan Futuro e Brusaporto 42, Leon 39, Oltrepò (-3) 37, Virtus CGB e Scanzorosciate 36, Caldiero e CASTELLANZESE 35, Real Calepina 33, Breno 29, VARESINA e Pavia 24, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.