“A Casa di Chicca”, serata partecipata a Ferno
Un momento importante, che ha permesso di condividere con cittadini, famiglie e realtà locali il lavoro costruito insieme in questi mesi
Una serata partecipata, un progetto che prende forma
Ieri sera la comunità di Ferno ha risposto con una partecipazione che ha superato ogni aspettativa alla presentazione di “A Casa di Chicca”, il progetto promosso dalla Fondazione Chicca Protasoni che animerà gli spazi di via Roma 14 con attività, incontri e percorsi dedicati a tutte le età.
La sala piena ha dimostrato forte senso di comunità e di un interesse concreto verso un progetto che nasce dal territorio e per il territorio.
Un momento importante, che ha permesso di condividere con cittadini, famiglie e realtà locali il lavoro costruito insieme in questi mesi.
“A Casa di Chicca” è una realtà che vive ogni giorno grazie alla collaborazione tra enti, operatori e comunità.
Le attività sono già in partenza: nei prossimi giorni presenteremo nel dettaglio i singoli percorsi.
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