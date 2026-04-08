Angera si fa verde: 100 alberi ad Angera messi a dimora dagli studenti

Cento piccole piante forestali di specie autoctone hanno trovato casa nei giardini scolastici e nelle aree naturali di Angera. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Angera e le scuole del territorio, che hanno unito le forze per partecipare al bando di ERSAF, l’ente lombardo dedicato a foreste e agricoltura. La richiesta è stata accolta positivamente, permettendo l’assegnazione di cento esemplari che raddoppiano l’intervento di piantumazione già eseguito lo scorso anno.

L’assessore all’ambiente Milo Manica sottolinea il valore dell’iniziativa che ha visto il coinvolgimento attivo di oltre 150 alunni: «Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno con cui abbiamo messo a dimora 50 piante a scuola, abbiamo voluto replicare. Le scuole hanno risposto in modo eccezionale. Saranno loro a prendersi cura di queste piccole piante che nei prossimi anni coloreranno il giardino di fiori e piccoli frutti». Durante le attività alla scuola elementare, la biologa Patricia Pazos ha guidato una lezione all’aperto in cui ha spiegato come gli alberi siano fondamentali non solo da vivi, per l’ossigeno e il suolo, ma anche quando il legno va in decomposizione, diventando un pilastro dell’ecosistema per microrganismi e piccoli animali.

Tra le essenze posizionate nel cortile figurano prugnolo, biancospino, sanguinello, pallon di maggio, pado e ginestra. Le operazioni sono state coordinate dalla squadra operai del Comune con il supporto di volontari come Alvinio Ravasi e Fiammetta Bertona, quest’ultima impegnata nel servizio civile ambientale promosso con ANCI Lombardia. Dopo l’appuntamento del 27 marzo, oggi 8 aprile è stata la volta dei bambini della scuola dell’infanzia Vedani, che hanno partecipato con entusiasmo alle fasi di interramento, innaffiatura e posizionamento dei tutori.

Il lavoro dei più piccoli segue l’impegno già dimostrato nelle scorse settimane durante le giornate di pulizia con Plastic Free. «È stupefacente l’energia positiva che possiamo cogliere da questi piccoli concittadini, che mostrano una sensibilità molto maggiore di tanti adulti. Un esempio per tutti noi che va incoraggiato e coltivato, esattamente come ci prendiamo cura delle piantine che abbiamo messo a dimora» ha commentato l’assessore Manica, ringraziando le insegnanti, la consigliera Silvia Gibelli e l’azienda Debernardi per la fornitura del cippato. Altri esemplari hanno infine raggiunto l’area didattica della Palude Bruschera, inserita nel Patto della Biodiversità con Legambiente Lombardia e nel progetto europeo LIFE NatConnect2030.