Cinquantenne aggredito da un cane, muore sui monti di Tirano
L'episodio è avvenuto in una zona montana in località Trivigno, sul versante verso l'Aprica. Gravissime le ferite riportate, il decesso constatato sul posto
Un uomo di 50 anni è morto per le ferite riportate dopo l’aggressione da parte di un grosso cane sui monti nel Comune di Tirano, in Valtellina.
È successo in una zona montana in località Trivigno (sul versante verso l’Aprica).
L’allarme è scattato intorno alle 15.20: il 118 ha inviato l’elisoccorso, mentre da terra si sono mosse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Guardia di finanza.
Le ferite riportate erano gravissime, il decesso dell’uomo è stato dichiarato sul posto.
Si indaga per risalire all’esemplare di cane protagonista dell’aggressione, se avesse un padrone o se sia un esemplare in libertà.
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