Cinquantenne aggredito da un cane, muore sui monti di Tirano

Un uomo di 50 anni è morto per le ferite riportate dopo l’aggressione da parte di un grosso cane sui monti nel Comune di Tirano, in Valtellina.

È successo in una zona montana in località Trivigno (sul versante verso l’Aprica).

L’allarme è scattato intorno alle 15.20: il 118 ha inviato l’elisoccorso, mentre da terra si sono mosse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Le ferite riportate erano gravissime, il decesso dell’uomo è stato dichiarato sul posto.

Si indaga per risalire all’esemplare di cane protagonista dell’aggressione, se avesse un padrone o se sia un esemplare in libertà.