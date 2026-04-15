La nuova stagione dello Spring Sailing Team è ufficialmente partita

La nuova stagione dello Spring Sailing Team, equipaggio ufficialmente affiliato alla UISP, ha preso il via con un entusiasmo travolgente. Dal 17 al 19 aprile, il gruppo sarà impegnato nelle acque di Sferracavallo per inaugurare un’annata che si preannuncia densa di regate, sfide tecniche e grandi emozioni agonistiche.

La partecipazione a questo primo appuntamento segna l’inizio di un percorso sportivo costruito sulla passione e sulla lealtà, valori fondamentali che l’equipaggio porta avanti sotto l’egida dell’Unione Italiana Sport Per tutti.

In occasione di questa ripartenza, Viva Vela presenta una novità significativa: l’adozione di un nuovo logo ispirato ai celebri mattoncini Lego. Questa evoluzione grafica intende sottolineare visivamente l’importanza della cooperazione e della solidità. Ogni componente del design richiama l’idea di un progetto che si realizza attraverso il lavoro di squadra e la costruzione costante, un mattoncino dopo l’altro.

Il nuovo logo rappresenta anche un riconoscimento verso i partner del team, specialmente quelli operanti nel settore delle costruzioni, il cui supporto strutturale è essenziale per rendere possibile ogni sfida in mare aperto.

L’equipaggio, già noto agli appassionati del settore, si ripresenta sulla scena nautica più affiatato e motivato che mai. I membri del team tornano a navigare con la consueta energia, pronti a trasformare la sintonia maturata nel tempo in risultati concreti sull’acqua. Con la forza di una struttura solida e lo spirito sportivo che caratterizza la UISP, lo Spring Sailing Team si appresta ad affrontare le onde con l’obiettivo di rendere questa stagione davvero indimenticabile.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews