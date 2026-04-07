Open day al nuovo chiosco al Parco di Taino: il Comune cerca un gestore

Il chiosco nel cuore del Parco dei Quattro Punti Cardinali è finalmente pronto e il Comune di Taino ha deciso di mostrarlo agli operatori interessati prima di passare alla fase della gara per la sua gestione.

Per il 16 aprile, dalle 9 alle 17, l’Amministrazione ha infatti organizzato una giornata di open day per permettere a chiunque voglia presentare un’offerta di visionare direttamente la struttura. Un’occasione per far conoscere da vicino le potenzialità di un edificio che si trova delle aree più simboliche e frequentate del paese, «un progetto per valorizzare e rendere ancora più fruibile uno dei luoghi più suggestivi del territorio».

L’edificio, un padiglione permanente di nuova realizzazione, dispone di una sala somministrazione di circa 50 metri quadrati e di un ampio portico esterno coperto di 40 metri quadrati. Si tratta di una struttura moderna in classe energetica A3, dotata di climatizzazione e di un impianto elettrico da 20 kW.

L’immobile sarà dato in gestione senza arredi e attrezzature professionali, che dovranno essere installati dal futuro gestore «in base alla propria proposta commerciale». Al suo interno si trovano già ultimati i locali cucina, la dispensa, i servizi igienici per il pubblico e lo spogliatoio per il personale.

Durante la visita di giovedì 16 saranno presenti il sindaco Stefano Ghiringhelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Carlo Mantoan e il responsabile dell’Ufficio Tecnico per fornire tutti i dettagli e le planimetrie necessarie.

Secondo l’Amministrazione, l’open day costituisce «un’occasione per visitare la struttura e conoscerne le potenzialità in vista della pubblicazione del bando. La posizione, protetta rispetto alla strada, lo rende particolarmente adatto alla frequentazione da parte di famiglie con bambini, oltre che un luogo ideale per momenti di relax e socialità.

La struttura si presta inoltre a diventare un punto di riferimento anche nelle ore serali, grazie alla sua collocazione panoramica che offre una suggestiva vista sul Monte Rosa» .