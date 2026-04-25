Pellicini (FDI): “Grida shock contro Brigata ebraica”

«Oggi al corteo del 25 aprile a Milano vi sono state manifestazioni inaccettabili di vero odio nei confronti della Brigata ebraica, attaccata con grida del tipo “siete solo della saponette mancate” con evidente riferimento ai fatti dell’olocausto. Tutto ciò non ha nulla a che fare con la legittima critica al governo israeliano, ma dimostra invece come alcuni settori della sinistra siano in perfetta simbiosi con ambienti islamisti nel manifestare un fortissimo antisemitismo». Lo fa sapere in una nota Andrea Pellicini

Deputato della Repubblica

«Solidarietà pertanto a tutti coloro che hanno sfilato con la brigata ebraica e a tutti i cittadini ebrei che ogni giorno rischiano di subire atti di violenza fisiche e verbale», conclude Pellicini.