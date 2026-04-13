Perde il controllo dell’auto per evitare un cervo e si ribalta sulla statale a Travedona Monate

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, domenica 12 aprile, sulla strada statale 629 Travedona-Monate. Poco dopo le 22.30 un giovane automobilista di 20 anni ha perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un cervo che stava attraversando la carreggiata.

L’auto, dopo aver carambolato, si è fermata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e il personale sanitario per soccorrere il conducente. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di Cittiglio in codice verde.

I rilievi affidati ai carabinieri della Compagnia di Gallarate.