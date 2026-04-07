Torna Riki Cellini con un album e un concerto all’Arlecchino

Torna in concerto, nella sua città natale, un’icona della musica varesina: Riki Cellini, atteso domenica 19 aprile a L’Arlecchino di Vedano Olona (inizio concerto ore 21 – prenotazioni allo 0332 400839).

Chi è di Varese non può non conoscerlo, anche solo per sentito nominare e dagli anni novanta ad oggi, non si é fermato un attimo: ha pubblicato cinque album, diciannove singoli di questi sette in classifica; ha aperto alcune tappe di un tour estivo del suo mito Donatella Rettore; ha collezionato collaborazioni sorprendenti come quella con Roby Facchinetti (produttore del suo primo disco); una miriade di live in giro per la bella Italia; una verve invidiabile e uno stile inconfondibile.

L’occasione è la presentazione del nuovo album “L’estate tutto l’anno” pubblicato nelle scorse settimane, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il disco è composto da inediti e omaggi ai grandi cantautori, brani che non imitano ma dialogano con la tradizione cantautorale per riscoprire la bellezza e la forza di canzoni senza tempo, capaci ancora oggi di unire generazioni differenti.

Tra i brani dell’album spicca l’inedito “L’amore domani”, il nuovo singolo, scritto a sei mani con Attilio Fontana e Valerio Baggio — che firma anche la produzione artistica dell’intero disco. Il brano si muove attorno a una domanda semplice e universale: come sarà domani l’amore, mentre “tutto cade giù come l’America”?

«”L’amore domani” è la potenza di quel sentimento autentico, capace di rimanere fermo anche se il mondo intorno ci lascia senza certezze; è qualcuno accanto capace di ascoltare anche il silenzio, che rimane sempre un apostrofo bianco e bellissimo tra un gran casino e l’altro», racconta Cellini.

È online su YouTube anche il videoclip diretto da Andrea Navicella, filmmaker che ha firmato clip per Dolcenera, Neffa, Tricarico e altri artisti del mainstream italiano. Il video traduce il brano in un racconto visivo intimo e quotidiano mettendo in scena la relazione di una coppia rainbow attraverso dettagli e frammenti di vita: gesti semplici, naturali, evocativi, che restituiscono un’idea di amore autentico e inclusivo.

Dalla complicità in cucina ai piccoli momenti di gioco, fino alla ricerca del calore dell’altra persona nella quotidianità, il videoclip costruisce un racconto fatto di attimi condivisi, «momenti che abbiamo avuto il tempo di guardare e ricordare, solo perché eravamo lì e in nessun altro multiverso», spiega l’artista.

“L’amore domani”, ideale apripista del progetto, sintetizza alcuni tratti dello stile di Cellini con quelli più tipici del sound indie italiano contemporaneo.