Venier e Signini vincono la “Bumba da Cursa”, Stabile e Begnis primi per il Piede d’Oro

Pasquetta sportiva a Busto Arsizio dove – lunedì 6 aprile – si è disputata la “Bumba da Cursa”, prova podistica di circa 11 chilometri (previsti anche il percorso breve di 6 Km e il minigiro di 500 metri) valida come terza tappa del circuito Piede d’Oro. Circa 450 i partecipanti, 120 dei quali aderenti al PdO.

Il tracciato è stato interamente disegnato all’interno del Parco Alto Milanese dagli organizzatori della società podistica “Bumbasina”; a primeggiare nella “Bumba” 2026 sono stati Luca Venier tra gli uomini e Silvia Signini tra le donne. Tra gli iscritti del PdO invece i vincitori sono stati Ferdinando Stabile ed Elena Begnis, ma vediamo gli ordini d’arrivo nei dettagli.

Tra gli uomini Luca Venier (Runners Legnano) ha tagliato il traguardo in 36.52 staccando di quasi un minuto Ferdinando Stabile (Runner Varese) ottimo secondo in 37.50. Terza e quarta piazza assolute per Massimo e Matteo Milani, quinto Fabio De Paoli (Attiva Salute Team), sesto Simone Carlo Prina (Arsaghese) con questi ultimi due che hanno completato il podio PdO. La top8 è stata infine completata da Fernando Coltro (Valbossa) e Biagio Spadaro (Arsaghese).

In campo femminile invece, vittoria in 43.05 di Silvia Signini (tesserata dalla Bracco Atletica) che ha nettamente staccato la seconda classificata, Valentina Di Palmo (45.55). Elena Begnis dell’Atletica Arcisate è giunta terza assoluta in 46,18 vincendo come detto il PdO e precedendo Monica Vazzani. Podio Pdo anche per Maria Chiara Bertin (singola) e Silvia Ceresa (Mezzanese), rispettivamente sesta e settima davanti a Simona Ferraro (Campus Varese) e Annalisa Chinetti (Arcisate).

Durante le premiazioni è stato ricordato Ambrogio Cason, runner precocemente scomparso cui è stato dedicato il trofeo assegnato al gruppo più numeroso (andato al team di Alenia Aermacchi). Sulla targa è stata riportata una frase per onorare Cason: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme”.

Messo in archivio l’appuntamento bustocco con la “Bumba da Cursa”, la carovana del Piede d’Oro è pronta ora a spostarsi a Brebbia: domenica 12 aprile è infatti prevista la 24a Stramulino con partenza e arrivo al campo sportivo della località Ronchee, altra manifestazione che vanta una lunga tradizione.

PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO

15 marzo: Varese – 41a Marciando per la vita – Non disputata per maltempo

22 marzo: Arsago Seprio – Arsalonga (Santaromita | Bianchi)

29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)

6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)

12 aprile: Brebbia (Ronché) – 24a Stramulino

3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate

10 maggio: Castiglione Olona – 17a Athlon Run

17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running

24 maggio: Cocquio Trevisago – 21a Camminiamo Insieme

31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

13 giugno: Arcisate (Brenno) – 6a Brennight

21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno

5 luglio: Arcisate – 39a Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese

18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)