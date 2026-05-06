Albero cade sulla strada per Vararo a Cittiglio: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio sulla strada che collega Cittiglio a Vararo, dove un albero è caduto sulla carreggiata a causa del maltempo.

La pianta si è abbattuta sulla strada andando a colpire anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze, provocando la rottura del finestrino posteriore del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza della strada, consentendo il ripristino della viabilità.