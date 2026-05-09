Biellese – Varese, i playoff in diretta
Primo turno degli spareggi per il Girone A di Serie D. I biancorossi hanno solo la vittoria a disposizione per approdare alla finale
Chiusa la stagione regolare, scatta l’ora dei playoff, inutili per i fini della promozione in Serie C ma comunque un piccolo motivo di orgoglio per chi li ha raggiunti. Allo stadio “La Marmora – Pozzo” la Biellese, terza alla fine del campionato, ospita il Varese quarto. Sfida sentita nella quale i padroni di casa avranno il vantaggio di potersi “accontentare” di un pareggio al termine dei tempi supplementari. I biancorossi invece, per puntare alla finale, potranno solo vincere.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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