Biellese – Varese, i playoff in diretta

Chiusa la stagione regolare, scatta l’ora dei playoff, inutili per i fini della promozione in Serie C ma comunque un piccolo motivo di orgoglio per chi li ha raggiunti. Allo stadio “La Marmora – Pozzo” la Biellese, terza alla fine del campionato, ospita il Varese quarto. Sfida sentita nella quale i padroni di casa avranno il vantaggio di potersi “accontentare” di un pareggio al termine dei tempi supplementari. I biancorossi invece, per puntare alla finale, potranno solo vincere.

Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.