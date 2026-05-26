È l’ora della Fulgor Run, a Cairate la corsa diventa festa
Due i percorsi, lungo cui ci saranno musica, mascotte e ricchi ristori. E poi il gran finale con la festa al traguardo
Si alza il sipario sull’edizione 2026 della Fulgor Run che, alle 18:30 di sabato 6 giugno, prenderà il via come di consueto dal Ponte di Cairate, per regalare ai partecipanti la più scenografica tra le partenze.
L’evento sulla valle Olona ci ha ormai abituati ad una colorata e folta partecipazione, avendo consolidato nel tempo le sue collaborazioni con le diverse realtà comunali e parrocchiali, le associazioni locali, gli sponsor, i volontari, i musicisti e soprattutto i tanti bambini delle scuole materne e primarie del Comune.
È da qui che nasce il particolare mix tra festa ed evento sportivo che caratterizza questa manifestazione sin dalla sua prima edizione di dieci anni fa.
I partecipanti si cimenteranno lungo i due noti percorsi da 11 e da 5 chilometri che si sviluppano collegando i principali punti di interesse cairatesi tra musica, mascotte e ricchi ristori.
Il passo è libero e l’evento unirà runners di livello, tapascioni, camminatori e famiglie che potranno godersi una passeggiata nella particolare atmosfera della Fulgor Run.
Come di consueto il traguardo sarà posto all’interno dell’oratorio San Luigi, dove i partecipanti potranno continuare la festa all’interno del Fulgor Village, godendosi un massaggio rigenerante, cenando al Fulgor Bar, visitando gli stand di espositori e associazioni coinvolte per poi ballare fino a tarda sera, dapprima con lo spettacolo di baby dance, seguito dal DJ set.
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