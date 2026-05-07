Giustizia, Pellicini: “Ottimo lavoro in commissione su Riforma Forense”
I lavori della Commissione giustizia alla Camera: la riforma modernizza l'intera professione prevedendo nuove forme di esercizio
«Oggi la Commissione Giustizia della Camera, dopo un lungo e positivo confronto riconosciuto anche dalle forze principali di opposizione, ha conferito il mandato al relatore sul disegno di legge delega di riforma della professionale forense, un provvedimento che esalta il ruolo dell’avvocato per l’affermazione dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia». Lo afferma Andrea Pellicini Deputato e componente della Commissione Giustizia
«La riforma», conclude Pellicini, «modernizza l’intera professione prevedendo nuove forme di esercizio; la disciplina delle società tra avvocati e delle reti professionali; il rafforzamento del segreto professionale; l’allargamento delle incompatibilità; il rinnovamento dell’accesso, con uno sguardo di particolare attenzione ai giovani e alle donne. Ora il provvedimento passa all’aula per il voto della prossima settimana. Un ringraziamento particolare va all’On. Marta Schifone, relatrice della legge, per l’importante lavoro di confronto con i gruppi politici e con tutti gli enti istituzionali dell’avvocatura italiana».
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