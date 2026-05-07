Varese News

Italia/Mondo

Giustizia, Pellicini: “Ottimo lavoro in commissione su Riforma Forense”

I lavori della Commissione giustizia alla Camera: la riforma modernizza l'intera professione prevedendo nuove forme di esercizio

toga tribunale apertura

«Oggi la Commissione Giustizia della Camera, dopo un lungo e positivo confronto riconosciuto anche dalle forze principali di opposizione, ha conferito il mandato al relatore sul disegno di legge delega di riforma della professionale forense, un provvedimento che esalta il ruolo dell’avvocato per l’affermazione dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia». Lo afferma Andrea Pellicini Deputato e componente della Commissione Giustizia

«La riforma», conclude Pellicini, «modernizza l’intera professione prevedendo nuove forme di esercizio; la disciplina delle società tra avvocati e delle reti professionali; il rafforzamento del segreto professionale; l’allargamento delle incompatibilità; il rinnovamento dell’accesso, con uno sguardo di particolare attenzione ai giovani e alle donne. Ora il provvedimento passa all’aula per il voto della prossima settimana. Un ringraziamento particolare va all’On. Marta Schifone, relatrice della legge, per l’importante lavoro di confronto con i gruppi politici e con tutti gli enti istituzionali dell’avvocatura italiana».

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.