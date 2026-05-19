Incidente tra auto e moto sulla provinciale della Valcuvia tra Mesenzana e Grantola
Lo scontro alle 17.20, intervengono i soccorsi in "codice rosso". Lunghe code
Incidente tra auto e moto sulla provinciale della Valcuvia nel tratto sotto i paesi di Mesenzana e Grantola: lo scontro è avvenuto alle 17.20, stanno intervenendo i soccorsi in “codice rosso” (Foto: Autolinee Varesine).
È stato soccorso un ragazzo di 24 anni, portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.
Sul posto hanno operato un’ambulanza della Croce Rossa Gavirate, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco per messa in sicurezza.
Si registrano lunghe code, sia da Luino sia da Cuveglio/Cittiglio.
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