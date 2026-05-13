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L’attacco dei Mastini ha un’arma in più: ecco Edgar De Toni

Classe 2000, arriva dall'Alleghe e ha firmato un contratto biennale con la società giallonera. "Sono felice e onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia, pronto a dare il massimo per questi colori"

Mastini Alleghe (foto Gernetti)

Colpo importante per il proprio reparto offensivo dei Mastini. La società giallonera ha ufficializzato l’ingaggio di Edgar De Toni, attaccante di grande spessore che arriva a Varese con un contratto biennale. Il giocatore, reduce da una stagione protagonista con la maglia dell’Alleghe, rappresenta un rinforzo di peso per le ambizioni dei Mastini in vista del prossimo campionato di Italian Hockey League.

Il profilo tecnico del nuovo acquisto

De Toni è considerato uno dei profili più interessanti del panorama hockeistico nazionale degli ultimi anni. Dopo essersi messo in luce con l’esperienza ad Aosta, ha confermato tutto il suo valore nell’ultima annata trascorsa tra le file dell’Alleghe. La sua capacità di trovare la via della rete con regolarità lo ha inserito stabilmente nella lista dei migliori realizzatori del torneo, grazie a un mix di doti tecniche che lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.

Dal punto di vista tattico, l’attaccante porta in dote un pattinaggio fluido e una velocità che gli permette di aggredire gli spazi con rapidità. Queste caratteristiche, unite a un istinto del gol particolarmente spiccato, offriranno allo staff tecnico varesino nuove soluzioni offensive e concretezza sotto porta.

Le prime parole di De Toni

L’atleta non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova sfida professionale, sottolineando il prestigio della piazza varesina e la volontà di contribuire ai successi del club fin dalle prime uscite stagionali. «Sono felice e onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia – le parole di Edgar De Toni, attaccante dei Mastini – pronto a dare il massimo per questi colori».

Prospettive per la stagione giallonera

Con l’inserimento di De Toni, la società guidata dal presidente Carlo Bino lancia un segnale chiaro al campionato. L’accordo su base biennale testimonia la volontà di costruire un progetto solido e duraturo, inserendo pezzi pregiati in un roster che punta a rimanere ai vertici del movimento. I tifosi gialloneri attendono ora di vedere all’opera il nuovo numero offensivo sul ghiaccio della Acinque Ice Arena.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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