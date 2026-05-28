Mobilità e frontalieri al centro della riunione della Regio Insubrica

Mobilità transfrontaliera, frontalieri, collegamenti ferroviari e tutela ambientale al centro della riunione dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Regio Insubrica che si è svolta oggi, 28 maggio, nella sede di Mezzana.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regio Insubrica e assessore regionale lombardo Massimo Sertori, il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, il sottosegretario di Regione Piemonte Alberto Preioni e i presidenti delle Province di Como, Varese e Verbano Cusio Ossola.

Mobilità e frontalieri

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla mobilità pubblica transfrontaliera. La Regio Insubrica ha accolto positivamente l’avvio dell’iter di ratifica da parte del Parlamento italiano dell’accordo tra Italia e Svizzera sul cabotaggio del trasporto pubblico su gomma, firmato nell’ottobre 2024, con l’obiettivo di rendere più integrati e sostenibili i collegamenti tra Lombardia, Piemonte e Canton Ticino.

Sul fronte ferroviario è stato inoltre rinnovato l’auspicio che vengano raggiunti entro il 2035 gli obiettivi previsti dal Memorandum of Understanding firmato nel 2023 da Italia e Svizzera per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi ferroviari.

Nel corso della riunione si è parlato anche di fiscalità dei lavoratori frontalieri e del programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera, con un aggiornamento sulla programmazione 2021-2027 e uno sguardo a quella successiva.

Ambiente e progetti sostenuti

Tra i temi ambientali affrontati anche la gestione del lupo dopo il declassamento del livello di protezione della specie nella Convenzione di Berna. L’Ufficio Presidenziale ha chiesto un coordinamento tra gli Stati coinvolgendo Regioni e Cantoni di confine per condividere strategie e azioni di tutela ambientale.

Via libera inoltre al conto consuntivo 2025 e ai preventivi 2026-2027. La Regio Insubrica ha anche deciso di sostenere nove progetti nei settori culturale, artistico, sportivo e turistico.

L’assemblea generale 2026 si terrà il 24 settembre a Domodossola, dove passerà la presidenza annuale da Regione Lombardia a Regione Piemonte