Monteviasco guarda le stelle: il 23 maggio il primo Memorial Giorgio Baj

Sarà una giornata dedicata alla scienza, alla memoria e alla passione per il cielo quella in programma sabato 23 maggio a Monteviasco, dove l’Associazione Astronomica e Scientifica “Ipazia” organizza il “Primo Memorial Giorgio Baj”, evento speciale nato per ricordare l’amico e socio scomparso e inaugurare ufficialmente la nuova Stazione Astronomica del borgo.

La manifestazione si svolgerà dalle 11.30 alle 16.30 e vedrà il taglio del nastro delle cupole dell’osservatorio, accompagnato da attività divulgative e momenti di intrattenimento aperti al pubblico. In caso di cielo sereno, è prevista anche una sessione di osservazione astronomica serale dalle 21 alle 23.30. Monteviasco sarà raggiungibile tramite la funivia da Ponte di Piero, operativa dalle 10 con ultima discesa alle 16.45. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione online.

NIENTE CABINOVIA PER IL RITORNO

L’associazione ha però voluto condividere anche una nota rivolta ai partecipanti. Nonostante le richieste avanzate ad ATM per prolungare il servizio della funivia oltre l’orario pomeridiano, non sarà possibile garantire il rientro serale in cabinovia. Per questo motivo, le attività notturne saranno riservate a chi potrà scendere a piedi lungo la mulattiera che collega Monteviasco a Ponte di Piero, con un percorso di circa 45-60 minuti. «Abbiamo rivisto il programma -spiegano gli organizzatori – per consentire a tutti di partecipare alle iniziative diurne e condividere insieme questo importante momento».

Un appuntamento che unirà divulgazione scientifica e spirito di comunità, sotto il cielo stellato delle Prealpi varesine.