Monteviasco guarda le stelle: il 23 maggio il primo Memorial Giorgio Baj
L’associazione “Ipazia” inaugura la nuova Stazione Astronomica con una giornata di divulgazione, spettacoli e osservazioni dedicate all’amico e socio scomparso
Sarà una giornata dedicata alla scienza, alla memoria e alla passione per il cielo quella in programma sabato 23 maggio a Monteviasco, dove l’Associazione Astronomica e Scientifica “Ipazia” organizza il “Primo Memorial Giorgio Baj”, evento speciale nato per ricordare l’amico e socio scomparso e inaugurare ufficialmente la nuova Stazione Astronomica del borgo.
La manifestazione si svolgerà dalle 11.30 alle 16.30 e vedrà il taglio del nastro delle cupole dell’osservatorio, accompagnato da attività divulgative e momenti di intrattenimento aperti al pubblico. In caso di cielo sereno, è prevista anche una sessione di osservazione astronomica serale dalle 21 alle 23.30. Monteviasco sarà raggiungibile tramite la funivia da Ponte di Piero, operativa dalle 10 con ultima discesa alle 16.45. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione online.
NIENTE CABINOVIA PER IL RITORNO
L’associazione ha però voluto condividere anche una nota rivolta ai partecipanti. Nonostante le richieste avanzate ad ATM per prolungare il servizio della funivia oltre l’orario pomeridiano, non sarà possibile garantire il rientro serale in cabinovia. Per questo motivo, le attività notturne saranno riservate a chi potrà scendere a piedi lungo la mulattiera che collega Monteviasco a Ponte di Piero, con un percorso di circa 45-60 minuti. «Abbiamo rivisto il programma -spiegano gli organizzatori – per consentire a tutti di partecipare alle iniziative diurne e condividere insieme questo importante momento».
Un appuntamento che unirà divulgazione scientifica e spirito di comunità, sotto il cielo stellato delle Prealpi varesine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.