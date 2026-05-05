Scontro tra due auto in via del Chiostro a Gavirate

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 nel territorio comunale di Gavirate per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Lo scontro si è verificato nella zona di via del Chiostro, all’altezza della SP1, lungo la direzione che conduce verso via Ticino.

Il personale di soccorso ha prestato assistenza a due persone, un uomo di 38 anni e una persona di 57 anni. Per uno dei conducenti si è reso necessario il trasporto sanitario presso l’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto in codice giallo.