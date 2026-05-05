Scontro tra due auto in via del Chiostro a Gavirate
L'impatto è avvenuto all'altezza dell'innesto con la SP1 poco prima delle 19: un ferito trasportato a Varese in codice giallo
I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 nel territorio comunale di Gavirate per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Lo scontro si è verificato nella zona di via del Chiostro, all’altezza della SP1, lungo la direzione che conduce verso via Ticino.
Il personale di soccorso ha prestato assistenza a due persone, un uomo di 38 anni e una persona di 57 anni. Per uno dei conducenti si è reso necessario il trasporto sanitario presso l’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto in codice giallo.
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