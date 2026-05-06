Verso Biella: Il Varese prepara la sfida playoff

La vittoria di Lavagna, sudata e specchio della stagione, ha permesso al Varese di chiudere il campionato al quarto posto. Sono stati 56 i punti conquistati dalla squadra di mister Andrea Ciceri, che sarà impegnata per il primo turno di playoff in casa della Biellese, terza in classifica. L’appuntamento è per sabato 9 maggio alle ore 18.30 allo stadio “La Marmora – Pozzo”.

Opposti gli stati d’animo che accompagnano i due ambienti: al grande entusiasmo in casa piemontese – si aspettano 2000 spettatori per l’occasione – in casa biancorossa questo impegno è visto più come un fastidio che come un’opportunità. Sentimento più della tifoseria – gli ultras hanno già anticipato che non saranno presenti nella post season – che di squadra e staff, che invece l’obiettivo playoff l’hanno voluto e festeggiato.

Sicuramente Bruzzone e compagni non andranno a Biella a fare le comparse alla festa bianconera, anzi, cercheranno di fare lo sgambetto alla squadra che in campionato non sono riusciti a battere. Nei due precedenti stagionali, infatti, la Biellese ha prima espugnato il “Franco Ossola” 1-0 e poi ha conquistato uno 0-0 in casa.

La società piemontese ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti:

La prevendita prenderà il via giovedì 7 maggio con la prelazione riservata proprio agli abbonati 2025/2026: sportello aperto dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la biglietteria dello Stadio in Viale Macallé (adiacente all’ingresso principale dell’impianto). Venerdì si attiverà poi la vendita libera, con il botteghino del “Pozzo-La Marmora” aperto dalle ore 17.00 alle 19.00. Nella giornata di sabato sarà possibile acquistare i tagliandi anche al mattino, dalle 10.00 alle 12.00; la biglietteria riaprirà poi alle ore 17.00, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio.

Da giovedì sera la vendita libera sarà già disponibile nella modalità online sulla piattaforma Vivaticket e nei giorni successivi proseguirà nei punti vendita autorizzati del circuito (a Biella nello store Paper Moon), con applicazione dei diritti di prevendita e delle commissioni previste.