Verso l’ultimo atto: il Varese prepara la finale playoff
Domenica 17 maggio nel centro sportivo del quartiere Struppa i biancorossi giocheranno l'ultima gara della stagione contro il Ligorna. Squalificato l'ex Pastore, i biancorossi cercano l'acuto per chiudere al meglio la stagione
Che sia vittoria o sconfitta, la finale playoff di domenica 17 maggio sarà l’ultima gara stagionale del Varese. Una stagione lunga, di tanti alti e bassi ma che in questa coda sta riservando buone note in casa biancorossa. La gara di Biella è stata una delle prestazioni più convincenti della stagione: un successo ottenuto con carattere e orgoglio, quello che serviva per affrontare non solo i bianconeri in campo ma anche tutto uno stadio entusiasta e che invece alla fine ha visto festeggiare i ragazzi in maglia biancorossa.
Domenica 17 maggio sarà così l’ultima gara del 2025-2026 per il Vfc, chiamato a fare il colpo in casa del Ligorna per conquistare i playoff, che come abbiamo ripetuto più volte purtroppo non contano nulla a livello di promozione in Serie C. Il pronostico pende ovviamente dalla parte di Genova per diversi fattori: le due squadre hanno concluso il campionato con la bellezza di 16 punti di distacco,72 contro 56. Nei due precedenti stagionali la squadra ligure ha battuto nettamente i biancorossi: 4-0 all’andata e 3-1 al ritorno al “Franco Ossola”. In più ci sarà il fattore campo: si giocherà infatti al centro sportivo del Ligorna, un campo piccolo e chiuso, un catino davvero difficile da espugnare sul quale invece la squadra di Pastorino sa esprimersi al meglio. E, in ultimo, c’è anche il regolamento: il Varese sarà obbligato a vincere per portarsi aggiudicarsi i playoff mentre la squadra di Genova potrà accontentarsi del pareggio, anche al termine dei tempi supplementari.
In casa biancorossa però c’è entusiasmo, alimentato anche dall’ultimo successo. La squadra di mister Andrea Ciceri ha voglia di dimostrare il proprio valore e ottenere un risultato che – al netto della comprovata inutilità della posta in palio – resta comunque prestigioso. Una vetrina importante per chiudere nella maniera migliore la stagione, per giocatori e staff.
Il Ligorna, dopo un campionato ottimo, perdendo la volata con il Vado solo nelle ultime giornate, ma la squadra ha un valore indiscusso e vorrà coronare questa stagione con un’altra vittoria. Nella semifinale contro il Chisola, nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora di gara, la squadra genovese è riuscita a mantenere inviolata la propria porta e segnare con Bruzzo il gol partita a inizio ripresa. In finale mancherà Marco Pastore, ex di turno, che è stato espulso al 22′ del primo tempo e si è beccato due giornate di squalifica.
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