A Ispra incontri d’arte e cultura con “L’Ora Sospesa”

Un giardino, il tramonto sul Lago Maggiore e quattro appuntamenti dedicati all’arte, alla letteratura e alla musica. Prende il via a Ispra la rassegna “L’Ora Sospesa: aperitivi d’arte e cultura”, promossa dall’associazione #lasolastrada O.D.V. in collaborazione con la storica Pasticceria San Gabriele. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e dialogo attraverso la cultura, valorizzando artisti, scrittori, musicisti e protagonisti del territorio.

Gli eventi si svolgeranno nel giardino della pasticceria di via Piave 53, dalle 18 alle 20.30, in un contesto informale pensato per favorire la partecipazione e la condivisione.

Un progetto che nasce dalle relazioni

#lasolastrada O.D.V. è un’associazione nata nel 2021 durante la pandemia con l’obiettivo di promuovere relazioni, consapevolezza e confronto. Nel corso degli anni ha sviluppato iniziative online e sul territorio, collaborando con scuole, associazioni e attività commerciali per costruire reti e occasioni di crescita collettiva. Da questa esperienza prende forma una rassegna che vuole trasformare il giardino della Pasticceria San Gabriele in un luogo di incontro aperto alla comunità, dove la cultura diventa occasione di scambio e partecipazione.

Quattro serate tra libri, musica e racconti

Il programma propone appuntamenti diversi tra loro ma accomunati dal desiderio di raccontare il territorio attraverso le persone che lo vivono. Si comincia il 17 giugno con “Un piccolo posto nel mondo”, incontro con Gaetano Blaiotta e Maria Elena Danelli. Il 26 giugno sarà la volta di “Dopo l’incidente”, con Giovanni Ludovico Montagnani intervistato dal giornalista Lorenzo Franzetti.

Il 2 luglio spazio alla musica con la Cocoband e FloR&B, formazione composta da Costanza Sansoni, Oskar Boldre e Flora Boldreghini. La rassegna si concluderà il 10 luglio con “Milano come Buenos Aires”, tra letture e danza, con Juri Viganò e Camila Grigolo, accompagnati dalla conduzione di Silvia Pareschi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con consumazione al tavolo. L’obiettivo degli organizzatori è offrire uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e condividere esperienze, riscoprendo il valore della cultura come strumento di relazione e di comunità.