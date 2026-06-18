A Tradate il GAT presenta le immagini lunari della missione Artemis

45 anni dopo la fine delle missioni Apollo, il 2026 sarà ricordato per il ritorno dell’ Umanità verso la Luna.

Merito del successo della missione Artemis 2 che, partita il 2 Aprile 2026 dalla Florida, è felicemente tornata a Terra l’11 Aprile successivo dopo aver effettuato un’ampia orbita attorno alla Luna.

Inevitabile per il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, organizzare una serata dedicata a questo storico evento.

Lunedì 22 Giugno alle 21 al Cine Grassi, con ingresso gratuito per tutti, Piermario Ardizio, un tecnico elettronico che da sempre si occupa di esplorazioni spaziali, terrà una suggestiva conferenza sul tema: “Artemis 2, ritorno alla luna”.

La missione Artemis 2 è stata una specie di riedizione in chiave moderna della storica missione Apollo 8, che nel

Dicembre 1968 portò per la prima volta degli esseri umani in orbita lunare. Assolutamente appropriata è stata la denominazione assegnata al progetto con cui la NASA ha deciso di tornare alla Luna: Artemis infatti, nella mitologia greca, era figlia di Zeus e sorella gemella di Apollo. Artemis 2 era costituita da una Capsula Orion con 4 astronauti (Reid Wiseman, Victor Glover, e Christina Koch, della NASA e il canadese Jeremy Hansen), un razzo SLS (Space Launch System) alto 98 metri e due buster laterali che hanno fornito il 75% della spinta iniziale.

Venne preceduta il 16 Novembre 2022 da Artemis 1, che aveva effettuato con successo un simile viaggio orbitale attorno alla Luna senza però astronauti a bordo.

Vedere una missione che ritorna alla Luna è già di per sé una cosa emozionante, ma questa missione ci ha lasciato molte altre emozioni. Per esempio il radiotelescopio di Green Bank ha seguito la missione tracciandone la velocità con la precisione di 0,2 mm al secondo ! Emozionante è stato apprendere che Reid Wiseman intitolava un nuovo cratere scoperto sulla Luna a sua moglie morta qualche anno prima.

Assolutamente condivisibile l’insegnamento di Cristina Koch (la prima donna che sia andata verso la Luna) che, dopo aver ammirato la nostra Terra isolata nello spazio profondo, ha realizzato come ciascun essere umano sia parte di un equipaggio speciale: quello dell’astronave Terra. Ma per Cristina Koch le emozioni non erano finite: ha potuto infatti colloquiare con Jessica Meier, al lavoro sulla ISS (La Stazione Spaziale Internazionale), con la quale, qualche anno prima, aveva stabilito il record della prima passeggiata spaziale di sole donne al di fuori della Stazione Spaziale stessa.

Naturalmente la serata di Lunedì 22 al Cine Grassi sarà dedicata anche alla migliaia di fantastiche immagini raccolte dalla missione Artemis 2. Tra queste, oltre alla Terra ‘sospesa’ nello spazio, alcune spettacolari visioni della Via Lattea e una incredibile eclisse totale di Sole di ben 54 minuti, resa possibile dalle grandi dimensioni del disco lunare visto dalla capsula Orion. Il programma lunare proseguirà il prossimo anno con Artemis 3 e una notizia bella e inaspettata: il 9 Giugno scorso la NASA ha infatti comunicato che il comandante della missione

sarà l’italiano Luca Parmitano, che aveva già passato 366 giorni in due distinte missioni sulla ISS.