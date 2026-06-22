Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC
L'assemblea elettiva riunita nella Capitale ha scelto l'ex presidente del CONI e del comitato Milano Cortina che guiderà la Federcalcio per i prossimi due anni dopo le dimissioni di Gravina
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’elezione è avvenuta nella mattinata di lunedì a Roma, dove l’assemblea elettiva formata da 273 delegati si è riunita al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. Malagò, imprenditore e storico dirigente sportivo di 67 anni, guiderà la Federcalcio per i prossimi due anni, andando a completare la seconda metà del mandato rimasto scoperto dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, che era stato rieletto nel 2025.
I numeri del voto a scrutinio segreto
L’elezione si è svolta attraverso una votazione elettronica a scrutinio segreto. Le diverse componenti del calcio italiano, dalle leghe professionistiche a quelle dilettantistiche, fino alle associazioni di calciatori e allenatori, si sono espresse con pesi di voto differenti a seconda della rappresentanza.
Malagò ha ottenuto una netta vittoria, raccogliendo il 68,58 per cento delle preferenze complessive. Lo sfidante Giancarlo Abete, 75 anni e già alla guida della Federazione tra il 2007 e il 2014, era l’unico altro candidato in corsa per la poltrona più alta di via Allegri.
Il profilo del nuovo presidente
Il neo presidente della Federcalcio vanta una lunghissima esperienza ai vertici delle istituzioni sportive italiane. Dal 2013 al 2025 ha infatti ricoperto la carica di presidente del CONI, il Comitato olimpico italiano.
Nel suo curriculum recente spicca inoltre un impegno di primo piano negli sport invernali: Malagò è stato il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Milano Cortina. Ora lo attende la sfida biennale alla guida del mondo del pallone, ereditando la gestione del dimissionario Gravina.
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