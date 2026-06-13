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Gira rigira è sempre l’amore che vince

Tre serate a Materia Spazio Libero per parlare d'amore tra Tunisi e Sarajevo, tra Marx e Lennon. Libri, incontri e storie vere dal 15 al 17 giugno, alle ore 21

Generico 08 Jun 2026

Tre libri, tre serate, un filo invisibile che le attraversa tutte: l’amore. Non quello da cartolina, ma quello vero, quello che resiste sotto i bombardamenti, che si spezza tra militanti convinti di cambiare il mondo, che sopravvive nei vicoli di una città che l’Occidente fatica ancora a guardare senza pregiudizi. Dal 15 al 17 giugno, alle ore 21, Materia Spazio Libero ospita tre appuntamenti con altrettanti libri che, partendo da luoghi e storie lontanissimi, finiscono per raccontare qualcosa di molto vicino a noi.

Tunisi Mon Amour: viaggio oltre il Mediterraneo tra confini, identità e incontri

Si comincia lunedì 15 giugno con «Tunisi mon amour» di Leonardo Martinelli, intervistato da Tomas Miglierina, un viaggio nella capitale tunisina tra passato e presente, strade, incontri, voci che restituiscono una città complessa, viva e sorprendente. Dalla medina ai quartieri sul mare, Tunisi emerge come crocevia di culture e identità, rompendo i pregiudizi con un racconto pieno di sfumature, libertà e umanità.

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Martedì 16 giugno tocca a «C’era l’amore a Sarajevo» di Gigi Riva, già inviato di guerra nella città bosniaca sotto assedio. Ha visto la distruzione, ma anche gli amori, le amicizie, la vita che si ostinava a esistere tra le macerie. Un racconto di resistenza umana, intensa e necessaria, che parla del passato ma anche dei conflitti che oggi tornano a bussare alle porte dell’Europa.

Sarajevo, la città che non puoi dimenticare

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Si chiude mercoledì 17 giugno con «Il cuore è sempre a sinistra» di Laura Campiglio. Karl Marx vendeva i gioielli della moglie. Che Guevara faceva le corna. John Lennon cantava All You Need Is Love e lasciava macerie sentimentali. Campiglio ripercorre oltre un secolo di storia progressista attraverso le coppie che l’hanno abitata, con uno sguardo ironico e curioso su chi ha cercato di reinventare l’amore insieme alla politica. Con alterne fortune, in entrambi i casi.

Il cuore è sempre a sinistra: Laura Campiglio sarà a Materia il 17 giugno

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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