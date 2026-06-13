Gira rigira è sempre l’amore che vince
Tre serate a Materia Spazio Libero per parlare d'amore tra Tunisi e Sarajevo, tra Marx e Lennon. Libri, incontri e storie vere dal 15 al 17 giugno, alle ore 21
Tre libri, tre serate, un filo invisibile che le attraversa tutte: l’amore. Non quello da cartolina, ma quello vero, quello che resiste sotto i bombardamenti, che si spezza tra militanti convinti di cambiare il mondo, che sopravvive nei vicoli di una città che l’Occidente fatica ancora a guardare senza pregiudizi. Dal 15 al 17 giugno, alle ore 21, Materia Spazio Libero ospita tre appuntamenti con altrettanti libri che, partendo da luoghi e storie lontanissimi, finiscono per raccontare qualcosa di molto vicino a noi.
Tunisi Mon Amour: viaggio oltre il Mediterraneo tra confini, identità e incontri
Si comincia lunedì 15 giugno con «Tunisi mon amour» di Leonardo Martinelli, intervistato da Tomas Miglierina, un viaggio nella capitale tunisina tra passato e presente, strade, incontri, voci che restituiscono una città complessa, viva e sorprendente. Dalla medina ai quartieri sul mare, Tunisi emerge come crocevia di culture e identità, rompendo i pregiudizi con un racconto pieno di sfumature, libertà e umanità.
Prenota qui
Martedì 16 giugno tocca a «C’era l’amore a Sarajevo» di Gigi Riva, già inviato di guerra nella città bosniaca sotto assedio. Ha visto la distruzione, ma anche gli amori, le amicizie, la vita che si ostinava a esistere tra le macerie. Un racconto di resistenza umana, intensa e necessaria, che parla del passato ma anche dei conflitti che oggi tornano a bussare alle porte dell’Europa.
Prenota qui
Si chiude mercoledì 17 giugno con «Il cuore è sempre a sinistra» di Laura Campiglio. Karl Marx vendeva i gioielli della moglie. Che Guevara faceva le corna. John Lennon cantava All You Need Is Love e lasciava macerie sentimentali. Campiglio ripercorre oltre un secolo di storia progressista attraverso le coppie che l’hanno abitata, con uno sguardo ironico e curioso su chi ha cercato di reinventare l’amore insieme alla politica. Con alterne fortune, in entrambi i casi.
Il cuore è sempre a sinistra: Laura Campiglio sarà a Materia il 17 giugno
Prenota qui
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.