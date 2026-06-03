La tassa sui frontalieri continua a creare problemi e le piscine che spariscono
I principali fatti della giornata e quelli più curiosi in 10 minuti
La tassa sanitaria introdotta da Regione Lombardia è stata contestata anche dal Consiglio di Stato del Ticino e ora sono a rischio fondi dalla Svizzera per milioni di euro. Ci sono sempre meno piscine nel territorio a causa dell’insostenibilità dei costi di manutenzione. Parliamo anche dei lavori del Pnrr che bloccheranno la circolazione dei treni su linee fondamentali e di molti altri fatti e fatterelli dal Varesotto.
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