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La tassa sui frontalieri continua a creare problemi e le piscine che spariscono

I principali fatti della giornata e quelli più curiosi in 10 minuti

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La tassa sanitaria introdotta da Regione Lombardia è stata contestata anche dal Consiglio di Stato del Ticino e ora sono a rischio fondi dalla Svizzera per milioni di euro. Ci sono sempre meno piscine nel territorio a causa dell’insostenibilità dei costi di manutenzione. Parliamo anche dei lavori del Pnrr che bloccheranno la circolazione dei treni su linee fondamentali e di molti altri fatti e fatterelli dal Varesotto.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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