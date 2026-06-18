Le “Rivolte” di micaracarolina quando le parole non bastano più

«Per la prima volta al mondo io, ho perso le parole. Proprio io che non sto mai zitta e che parlo tutte le ore: per difendermi dal mondo forse scrivo una canzone, questa sciocca canzone». Miacaracarolina (al secolo Carolina Lidia Facchi) affida a questi versi il cuore di Rivolte, il nuovo singolo uscito lo scorso 14 giugno su tutte le piattaforme digitali di streaming per The Artist Garage. Prodotto dalla cantautrice stessa insieme a Francesco Pontillo (con mix e master al Tiny Temple di Forlì), il brano luminoso riesce in un compito non così scontato oggi: una canzone pop immediata e accessibile all’orecchio grazie all’impianto vicino al folk, costruito senza scivolare in soluzioni banali né nella melodia né nell’arrangiamento e tanto meno nella stesura del testo.

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La canzone, infatti, dà continuità e sviluppa l’identità artistica intrapresa l’anno scorso con la pubblicazione dell’album Tra Parentesi, di cui recentemente è uscita anche la versione acustica di tre brani.

L’evoluzione della scrittura di miacaracarolina passa da una messa a fuoco più netta del messaggio: Rivolte nasce dalla perdita improvvisa della parola di fronte alla realtà contemporanea, segnata da immagini di guerra e crisi. Il brano si sviluppa proprio a partire da questo silenzio iniziale, per poi aprirsi a una dichiarazione rivolta a chi non cede all’indifferenza. Il testo, a partire dal titolo stesso, procede per immagini concrete e accostamenti inattesi, in un intreccio tra memoria personale e una dimensione politica e sociale, nel senso più concreto e tangibile di queste due accezioni.

«Proprio tu che profumi di pensieri che rincorrono veloci gli aquiloni, proprio tu ascoltami anche se non dico niente» canta nel ritornello micaracarolina, il verso che fornisce l’immagine che fa da copertina al brano.

«Musicalmente, “Rivolte” sceglie una direzione luminosa – spiega l’autrice -. La canzone è costruita come un piccolo cavallo di Troia: entra con un passo gioioso, quasi leggero, e porta chi ascolta a cantare parole che, un poco alla volta, rivelano il loro senso e mostrano immagini che richiedono di fermarsi a riflettere».

Rivolte è stato scritto per la partecipazione al concorso Il mio Cantico Libero, promosso dal MEI. Dopo la selezione iniziale, miacaracarolina è risultata tra i 24 semifinalisti e ha preso parte a una masterclass al CET di Mogol, durante la quale è stato composto e registrato il brano Una vita nuova, disponibile dal 29 maggio. Il percorso è proseguito con la semifinale del concorso a San Severino Marche, il 31 maggio.

Il pubblico del Varesotto conosce la produzione della cantautrice grazie alle tappe precedenti della sua crescita artistica. Miacaracarolina ha inoltre frequentato gli spazi di Materia, la sede di VareseNews a Castronno, dove ha raccontato la sua musica e i suoi progetti sia attraverso le frequenze della radio sia negli studi della web tv.

Il legame con Materia si rinnova la prossima settimana in occasione del debutto dei nuovi arrangiamenti. L’appuntamento dal vivo è fissato per venerdì 26 giugno all’interno degli appuntamenti che Materia dedicata alla musica. Sul palco con lei saranno presenti anche Cecilia Oberti alla chitarra e Matilde Mezzadri al violoncello. Per tutta la durata della serata sarà possibile serigrafare magliette, felpe o tote bag: i ricavati della serigrafia saranno devoluti al progetto Casa.

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