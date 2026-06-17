Orino dà l’addio a Sandro Agnisetta mitico presidente della Proloco
Una persona amata e rispettata, e che ha dato molto del suo tempo libero per far conoscere il paese: erano gli anni ruggenti di una Orino in cui i villeggianti rappresentavano ancora una colonna portante delle lunghe estati valcuviane
Erano i tempi in cui non bastava la grigliata perfetta. Perché in tavola, ancor prima di accendere la brace, bisognava portare anche una buona dose di professionalità nell’organizzazione e, naturalmente, quella simpatia che emergeva sempre alla fine di un lavoro ben fatto.
Gli anni ruggenti di una Orino in cui i villeggianti rappresentavano ancora una colonna portante delle lunghe estati in paese avevano un regista: si chiamava Sandro Agnisetta, classe 1935. E oggi, 17 giugno, all’indomani del suo novantunesimo compleanno, se n’è andato in punta di piedi, come era nel suo stile.
Calcolatore, determinato nelle decisioni ma anche capace di motivare un gruppo di giovani e giovanissimi. Ragazzi che, complice una grande disponibilità di tempo libero, si dedicavano alla Pro Loco – di cui Agnisetta, pensionato ed ex bancario, è stato a lungo presidente – e all’organizzazione delle feste del paese. In fondo, si dedicavano agli altri, alla loro comunità e alla cura dei luoghi: dalla festa nel bosco alle gare del Pentathlon del Boscaiolo, passando per le numerose edizioni dei concorsi di pittura estemporanea e dei balconi fioriti.
Sandro Agnisetta lascia le figlie Simona ed Elisa. E lascia anche un ricordo affettuoso e indelebile in quanti lo hanno conosciuto e continuano a vivere nel paese che ha contribuito ad animare e valorizzare per tanti anni.
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