Quattro appuntamenti estivi con le “rotellate collettive” a Buguggiate
Grandi, piccoli e animali domestici partecipano alle serate promosse da Gruppo di cammino San Martino Carnago
La «Ciurma delle rotelle» del Gruppo di cammino Carnaghese arriva aBuguggiate per quattro serate dedicate al movimento condiviso e aperte a ogni tipo di ruota. (foto d’archivio)
L’iniziativa si tiene ogni venerdì di luglio alle 21, con ritrovo nel parcheggio del Tigros, dove i partecipanti si incontrano per trascorrere un’ora in compagnia. Il progetto accoglie persone a piedi e su ruote, includendo l’impiego di passeggini, tricicli e sedie a rotelle.
L’organizzazione fa capo al GCC San Martino, che opera all’interno di un programma nato come gruppo di cammino in collaborazione con la promozione della Salute di ATS Insubria. Gli organizzatori vogliono stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e invitano a mettersi alla prova.
La partecipazione alle serate è libera e gratuita. Ciascun partecipante è responsabile di se stesso e i minorenni devono essere accompagnati da un adulto di riferimento. Le raccomandazioni dei promotori prevedono di portare con sé acqua e antizanzare. All’iniziativa possono unirsi anche i cani, condotti al guinzaglio e dotati di ciotolina per l’acqua e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. Per ricevere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail gccsanmartino@gmail.com o consultare la pagina Facebook Gcc San Martino Gcc.
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