Sanità in Valceresio, un incontro pubblico a Induno Olona con il Pd

I Circoli del Partito Democratico della Valceresio uniscono le forze per accendere i riflettori sullo stato della sanità locale. Giovedì 25 giugno, alle ore 20:45, la Sala Crosti della biblioteca comunale di Induno Olona, in via Piffaretti 2, ospiterà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. Al centro della serata ci sarà un’analisi attenta della medicina di prossimità, con un focus particolare sui servizi realmente offerti dalle Case di Comunità e sul delicato equilibrio tra sanità pubblica e privata.

Il punto sulle Case di Comunità e la medicina del territorio

L’appuntamento, promosso dal Circolo PD “Raffaele Marcolli” di Induno Olona-Valmarchirolo con Arcisate, insieme ai circoli di Viggiù, Clivio, Saltrio e Cantello, nasce dalla necessità di mappare i nodi cruciali dell’assistenza sanitaria nella valle. L’obiettivo principale è capire cosa stia cambiando per i cittadini dopo l’introduzione delle Case di Comunità, strutture che erano state annunciate come la vera svolta per la sanità territoriale ma sul cui livello di servizi reali rimangono aperti diversi interrogativi.

Il rapporto tra pubblico e privato e il diritto alla salute

Un altro tema centrale della serata sarà l’analisi del rapporto tra il sistema sanitario pubblico e quello privato. Gli organizzatori intendono stimolare il confronto su un trend che rischia di trasformare il diritto alla salute in un privilegio per pochi, allontanandosi dai principi di universalità e uguaglianza previsti dalla Costituzione italiana. La serata è stata quindi concepita come un momento di dibattito ma anche di ascolto e raccolta delle testimonianze dirette da parte degli abitanti del territorio.

Gli ospiti e i relatori della serata a Induno Olona

Il tavolo dei relatori vedrà la presenza di diverse figure istituzionali e addetti ai lavori del settore sociosanitario. Tra i partecipanti ci sarà il consigliere regionale Samuele Astuti, da tempo attivo sui temi della sanità lombarda. Accanto a lui interverranno l’epidemiologo Salvatore Pisani, che porterà un contributo sul tema del diritto di accesso alle cure pubbliche, e Francesco Vazzana, del Dipartimento Politiche Sociali della CGIL, il quale illustrerà i dettagli della legge di iniziativa popolare nata per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale.