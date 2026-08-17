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L’estate nel Varesotto tra sagre e tragedie

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in 9 minuti

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Ancora una tragica notizia dai bacini del territorio con un uomo annegato a Ispra ma anche tante notizie che raccontano un Varesotto che si anima nelle sagre di paese. A proposito, la canzone dedicata a Giada e Alessio è Due Altalene di Mr Rain, brano suonato a Sanremo nel 2024.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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