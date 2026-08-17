Nasce l’Albo delle Guide del Parco Valle del Lanza

Nasce l’Albo delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche del Parco Locale di Interesse Sovraregionale (PLIS) Valle del Lanza. Gestito dal Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate in qualità di Ente gestore della Valle del Lanza, questo nuovo strumento mira a strutturare una rete di professionisti qualificati per accompagnare i visitatori alla scoperta del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 18 settembre 2026.

L’istituzione dell’Albo rappresenta il traguardo di un percorso avviato nei primi mesi del 2022, nato dal confronto diretto con gli operatori del settore e modellato su esperienze già consolidate, come quella del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Dopo il via libera del Comitato di Coordinamento del PLIS arrivato a fine 2025, il Consiglio di Gestione del Parco Pineta ha preso atto formalmente dell’iniziativa nei primi mesi del 2026, recependo le linee guida per la fruizione e promozione sostenibile dell’area protetta.

Un percorso iniziato oltre dieci anni fa

La figura della Guida Ambientale Escursionistica (GAE) è radicata da tempo nella storia della Valle del Lanza. Già nel 2012 l’ente promosse un primo corso propedeutico alla professione, intuendo l’importanza di investire su figure dedicate all’accompagnamento in natura. Per anni l’attività di divulgazione e fruizione è stata portata avanti con il contributo fondamentale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di poche realtà locali.

Una svolta decisiva è arrivata tra il 2022 e il 2023 con la rassegna “Storie di pietre e di uomini”, organizzata per il ventesimo anniversario del Parco, durante la quale diverse guide sono state coinvolte ufficialmente nel calendario delle visite. L’ampia partecipazione di pubblico e il fenomeno sempre più diffuso del turismo di prossimità hanno confermato la necessità di istituire un elenco ufficiale.

Vantaggi e opportunità per le guide iscritte

L’adesione all’Albo riconosce formalmente i professionisti come “Guide Ufficiali del Parco” e dà loro diritto a ricevere la patch identificativa ufficiale. Gli iscritti potranno collaborare attivamente alla stesura del programma escursionistico annuale, beneficiare del patrocinio e dell’utilizzo del logo del Parco, pubblicare la propria scheda sul sito istituzionale e promuovere le proprie uscite attraverso i canali ufficiali dell’ente. Il PLIS prevede inoltre sostegni economici per le iniziative selezionate all’interno del calendario unico.

Rimane garantita la possibilità di organizzare attività ed uscite private, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare all’Ufficio Operativo con almeno due settimane di anticipo, così da verificare la percorribilità dei tracciati ed evitare sovrapposizioni tra eventi.

Requisiti e scadenze per presentare la domanda

Per poter richiedere l’iscrizione è necessario possedere una serie di requisiti tecnici e professionali. Candidati e candidate devono aver maturato almeno un anno di esperienza come Guida Ambientale Escursionistica, essere iscritti all’AIGAE (o ad associazione equivalente) e alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, ed essere in possesso di Partita IVA o collegati a una società o associazione.

Tra i criteri obbligatori rientrano anche la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, il possesso del kit di primo soccorso e la frequenza di un corso BLS (da completare eventualmente entro tre mesi dall’iscrizione). I professionisti dovranno inoltre frequentare e superare il corso di formazione specifico organizzato dall’ente parco nelle settimane successive alla chiusura dei termini.

La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 18 settembre 2026. Per dettagli e invio dei moduli è possibile contattare gli uffici agli indirizzi email gev@parcovallelanza.com e plis@parcopineta.it.